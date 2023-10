Twelve South TimePorter: Wandhalterung für bis zu sechs Armbänder

Der US-amerikanische Hersteller Twelve South hat sich mal wieder etwas Neues einfallen lassen. TimePorter ist eine neue Halterung für bis zu sechs Apple Watch Armbänder, die so ganz einfach an der Wand oder an anderen glatten Oberflächen aufbewahrt werden können und so immer griffbereit sind.

Twelve South TimePorter ist eine 25,5 Zentimeter breite Leiste, die mit zwei kleinen Klebestreifen einfach angebracht werden kann. Wo, das dürft ihr natürlich selbst entscheiden, denkbar ist eine Montage zum Beispiel auch an der Innenseite einer Schranktür.

Bis zu sechs Armbänder können dann einfach in diese Leiste eingeklinkt werden und sind so immer griffbereit. Eine wirklich nette Idee, denn bei mir verschwinden die Armbänder zumeist in einer Schublade und werden dann viel zu selten gewechselt.

Twelve South TimePorter kann einfach wieder entfernt werden

Twelve South TimePorter wird mit zwei kleinen Klebestreifen an einer glatten Oberfläche angebracht. Zum Entfernen kann man die Endkappen abnehmen und die Klebestreifen dann einfach abziehen, so dass keine Beschädigungen an der Wand entstehen. Ohne Endkappe auf einer Seite können zudem mehrere TimePorter ohne Lücken miteinander verbunden werden, solltet ihr mehr als sechs Armbänder in einer Reihe aufbewahren wollen.

Bisher kann Twelve South TimePorter nur über die US-Seite des Herstellers bestellt werden. Hier bei uns in Deutschland sollte das neue Gadgets schon bald auftauchen, der Preis wird bei 34,99 Euro liegen. Nicht verwechselt werden darf die neue Wandhalterung mit der TimePorter Reisetasche, die Twelve South bereits vor über sieben Jahren auf den Markt gebracht hat.