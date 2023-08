Voltme: Magnetische Powerbank mit Aufstellfunktion für nur 24,35 Euro

Von Voltme haben wir euch im Laufe der Woche bereits zwei Ladegeräte näher vorgestellt. Heute folgt der dritte Streich, wir stellen euch eine magnetische Powerbank des Herstellers vor. Und das nicht ganz ohne Grund, denn derzeit bezahlt ihr deutlich weniger.

Aktuell kann man bei der magnetischen Powerbank von Voltme nämlich zwei Gutscheine miteinander kombinieren und so den Preis erheblich drücken. Ausgehend von 41,99 Euro könnt ihr zunächst auf der Produktseite den 20-Prozent-Coupon aktivieren und dann im Warenkorb noch den Gutschein MXKZYUEV einlösen. So landet ihr bei einem Endpreis von 24,35 Euro (Amazon-Link).

Für diesen Preis bekommt ihr eine magnetische Powerbank in vier unterschiedlichen Farben, die einfach auf der Rückseite eures iPhone 12 oder neuer angebracht werden kann. Das iPhone kann dann drahtlos mit 5.000 mAh geladen werden, hier unterscheidet sich Voltme nicht von anderen Herstellern.

Praktisch ist der kleine Ständer auf der Rückseite der magnetischen Powerbank, der einfach ausgeklappt werden kann und es euch erlaubt, das iPhone im Quer- oder Hochformat auf einem Tisch abzustellen.

Für den Preis von 24,35 Euro kann man nicht meckern, immerhin sind das rund 100 Euro weniger, als Apple für seine externe MagSafe-Batterie verlangt. Wir haben die Powerbank bereits kurz selbst ausprobieren können und dabei keine großen Überraschungen erlebt. Positiv anzumerken sind die abgerundeten Ecken des Akkus, so liegt das iPhone auch mit der Powerbank angenehm in der Hand. Außerdem ist der USB-C-Anschluss zum gleichzeitigen Laden clever positioniert, so dass ein Betrieb auch beim Aufstellen im Hochformat weiter möglich ist.