Watch-App stürzt ab: Apple Watch entkoppeln, App löschen, App neu installieren

Normalerweise sollte der Umstieg auf ein neues iPhone ohne Probleme verlaufen, doch manchmal schleichen sich Fehler ein, die einfach nur nervig sind. Ich habe mein iPhone 12 Pro Max in Betrieb genommen und ein iCloud Backup aufgespielt – alles gut. Allerdings macht meine Apple Watch Probleme. Nachdem ich die Uhr am alten iPhone entkoppelt und am neuen iPhone eingerichtet habe, startet die Watch-App nicht mehr.

Die erste Idee: Die Watch-App löschen und neu aus dem App Store laden. Das funktioniert aber nicht, da immer ein Dialog darauf aufmerksam macht, dass man alle gekoppelten Apple Watch-Modelle vorher entkoppeln muss. Und entkoppelt man seine Watch, kommt der Dialog leider immer wieder.

Das Problem haben wohl mehrere Nutzer, wenn man sich die Berichte in diversen Foren anschaut. Ganz neu ist dieser Umstand nicht, erste Berichte sind schon seit September (erstmals wohl mit iOS 14.0.1 aufgetreten) abrufbar. Und genau aus diesem Grund gibt es auch eine Lösung, die bei vielen Nutzern – und auch bei mir – funktioniert. Plant etwas Zeit dafür ein und geht wie folgt vor.

Apple Watch löschen und zurücksetzen. Direkt auf der Uhr: Einstellungen → Allgemein → Zurücksetzen → Einstellungen & Inhalte löschen. In den Bluetooth-Einstellungen auf dem iPhone die Apple Watch über das „i“ ignorieren. iPhone-Backup anlegen. iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Einstellungen → Allgemein → Zurücksetzen → Alle Inhalte & Einstellungen löschen. iPhone aus Backup wiederherstellen. Apple Watch-App vom iPhone löschen (jetzt funktioniert es). Watch-App (App Store-Link) neu aus dem App Store laden. Apple Watch mit dem iPhone koppeln.

Nachdem das iPhone wieder einsatzbereit, die Watch-App gelöscht und neu installiert war, kann man seine Apple-Uhr wieder koppeln. Blöderweise ist bei mir mein neustes Backup der Watch verschwunden. Das stört mich jetzt nicht so stark, da ich meine Watch schnell wieder einrichten kann, schön ist das aber nicht. Watch Faces, Apple Pay etc. muss jetzt alles neu eingerichtet werden.

Immerhin: Jetzt funktioniert die Watch-App auf dem iPhone wieder ohne Probleme. Und hoffentlich bleibt das auch so.