TVNOW Premium kann jetzt auch per In-App-Kauf gebucht werden

Mit der TVNOW-App (App Store-Link) kann man auf das Live TV und die Mediatheken der Sender RTL, VOX, RTL II, NITRO, n-tv, SUPER RTL, RTLplus, NOW!, TOGGO plus, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und GEO Television zugreifen. Allerdings benötigt man ein Premium-Abo, das mindestens 4,99 Euro pro Monat kostet.

Bisher war die Buchung des Abos nur über die Webseite möglich, fortan könnt ihr euch aber auch in der TVNOW Premium-App registrieren und das Premium-Paket per In-App-Kauf buchen. Der Vorteil: Wer reduziertes iTunes-Guthaben nutzt, kann auch hier sparen. In der App steht allerdings nur der monatliche Premium-Plan für 4,99 Euro zur Verfügung.

Über die Webseite könnt ihr Premium optional für 54 Euro pro Jahr buchen, ebenso steht die teurere Version Premium+ zur Auswahl bereit. Die genauen Details und inkludierten Funktionen könnt ihr der folgenden Grafik entnehmen.