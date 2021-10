Wieder da: iTunes-Guthaben online mit 15 Prozent Bonus kaufen

Wir haben ja schon mehrfach auf die Guthabenkarten-Aktionen beim niederländischen Anbieter Startselect aufmerksam gemacht. Und ab sofort könnt ihr beim Kauf von iTunes- und App Store-Karten wieder 15 Prozent Bonus mitnehmen. Bezahlen könnt ihr mit Apple Pay, PayPal, Google Pay, Amazon Pay oder auch Kreditkarte.

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 3,75 Euro

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 7,50 Euro

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 15 Euro

Das Bonusguthaben wird automatisch eurer Apple ID gutgeschrieben, wenn ihr den Code im App Store einlöst. Die Aktion ist bis zum 3. Oktober 2021 gültig.

Bitte beachtet, dass Startselect in einzelnen Fällen zur Sicherheit eine Überprüfung euer persönlichen Daten vornimmt. Das scheint vor allem dann zu passieren, wenn man per PayPal bezahlt oder einen VPN-Dienst aktiviert hat. Am schnellsten und einfachsten klappt es laut eurem Feedback mit Apple Pay.

Bis zu 20 Prozent bei Kaufland

Wer sowieso bei Kaufland einkaufen geht, kann dort die 100 Euro iTunes-Karte aktuell mit 20 Euro Extra-Guthaben mitnehmen. Hier gibt es die genauen Infos.