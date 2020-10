Wird das iPhone 12 Mini der neue Bestseller?

In den vergangenen Jahren gab es auf dem Smartphone-Sektor vor allem einen Trend: Immer größer, immer teurer. Einige Hersteller haben mittlerweile sogar faltbare Smartphones im Angebot, die aufgeklappt so groß sind wie Tablets. Aber sucht die breite Masse nicht etwas ganz anderes?

Der Erfolg des iPhone SE der ersten und zweiten Generation dürfte Apple in gewisser Weise die Augen geöffnet haben. Mit dem iPhone 12 Mini, das ab dem 6. November bestellt werden kann, gibt es erstmals ein neues Top-Modell im kompakten Format. Und man muss wirklich weit in der Historie zurückblicken, um ein kleineres iPhone ausfindig zu machen.

Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Daten des iPhone 12 Mini an. Die Abmessungen (HxBxT) betragen 131,5 x 64,2 x 7,4 Millimeter und das Gewicht liegt bei 133 Gramm. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone SE, das auf dem Gehäuse des iPhone 8 basiert, kommt auf 138,4 x 67,3 x 7,3 Millimeter. iPhone 6 und iPhone 7 waren nur geringfügig kleiner.

So klein wie seit etlichen Jahren nicht mehr

Das letzte kleinere iPhone-Modell, das von Apple auf den Markt gebracht wurde, war das iPhone SE der ersten Generation, das auf der 5er-Serie basierte und keine aktuelle Hardware bot. Das sieht beim iPhone 12 Mini natürlich ganz anders aus, selbst zur Pro-Serie muss man hier im Prinzip nur bei Gehäuse-Material und Kamera kleinere Abstriche machen. Zudem profitiert man im Vergleich zu den SE-Modellen von einem deutlich größeren Display.

Auch der Preis erinnert an die guten, alten Zeiten: 778,95 Euro sind nicht wenig, aber immer noch deutlich weniger als Apple in den vergangenen Jahren für seine Top-Modelle verlangt hat. Richtig losgelegt hat man ja damals mit dem iPhone X, das einen Basis-Preis von 1.149 Euro hatte. Beim iPhone 12 Mini bewegt man sich in etwa wieder auf dem Niveau von 2016 und dem iPhone 7, das damals 759 Euro gekostet hat.

Meiner Meinung nach hat Apple genau den richtigen Schritt gemacht und sein iPhone-Portfolio sinnvoll erweitert. Der kompakte Formfaktor und der nicht so abgehobene Preis dürfte viele iPhone-Fans begeistern können. Vielleicht ja sogar euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!