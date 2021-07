Wondershare MobileTrans: Daten zwischen iOS und Android übertragen

Anzeige. Mit der App „Auf iOS übertragen“ bietet Apple schon einen schnellen Service an, um bei einem Umzug von Android auf ein iPhone Daten, Apps, Kontakte und mehr abzugleichen. Schaut man sich die Bewertungen an, gibt es an dieser Stelle oftmals große Probleme. Umgekehrt klappt der Wechsel über die Backup-Funktion der Google Drive-Applikation. Eine weitere Alternative ist auch Wondershare MobileTrans.

Mit dem Programm MobileTrans kann man Daten zwischen zwei angeschlossenen Smartphones einfach und schnell übertragen. Ihr könnt entweder alle möglichen Inhalte übertragen oder selbst wählen, welche Daten übertragen werden sollen. So könnt ihr zum Beispiel die Kontakte, SMS, Kalendereinträge, Lesezeichen, Apps und mehr wählen. Auf dieser Webseite könnt ihr genau nachschlagen, welche Inhalte sich übertragen lassen.

Ebenfalls praktisch: Damit man beim Umzug keine WhatsApp-Daten verliert, kann man auch hier einfach die Daten übertragen. Es werden Nachrichten, Fotos, Videos, Dokumente und mehr gesichert und dann auf das neue Smartphone übertragen. Das ist besonders dann praktisch, wenn man von iOS auf Android oder umgekehrt wechselt. Gleiche Optionen stehen auch für die Messenger LINE, Viber, Kik und WeChat zur Verfügung. Weitere Details gibt es hier.

Datenübertragung und Backup

Des Weiteren könnt ihr Daten von eurem Smartphone auch auf den Computer übertragen. Auch hier könnt ihr selbst entscheiden, welche Apps, Daten, Dokumente und Co. gesichert werden sollen. Gleichzeitig könnt ihr auch ein Backup anlegen und dieses auf einem anderen Gerät wieder einspielen.

Bei allen Aktionen gilt: Je mehr Daten übertragen werden müssen, desto länger dauert der Vorgang. Bei großen Datenmengen solltet ihr schon etwas Zeit mitbringen. MobileTrans zeigt dabei immer an, wie viel Prozent des Vorgangs schon abgeschlossen sind.

Wondershare MobileTrans ist wirklich einfach zu bedienen und kann sogar kostenlos ausprobiert werden. Dann sind die Funktionen jedoch eingeschränkt und ihr könnt beispielsweise nur 5 Kontakte übertragen oder eine Datensicherung anlegen. Alle Funktionen könnt ihr für 49,95 Euro im Jahr nutzen, wer zum Beispiel nur WhatsApp-Chats übertragen will, zahlt mit 39,95 Euro pro Jahr etwas weniger. Eine Dauerlizenz ist ebenfalls verfügbar, hier zahlt man 69,95 Euro beziehungsweise 59,95 Euro.