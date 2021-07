Clubhouse bietet jetzt auch Direktnachrichten an

Ist Clubhouse (App Store-Link) immer noch im Hype? Sicherlich hat die App ein wenig an Interesse verloren, erfolgreich ist Clubhouse aber weiterhin. Das Entwicklerteam arbeitet stetig an neuen Funktionen und ab sofort sind die neuen Direktnachrichten verfügbar.

Sowohl iOS- als auch Android-User können jetzt Textnachrichten versenden, in Einzel- und Gruppen-Chats. Gleichzeitig können hier auch Links gesendet werden, die man eventuell zuvor in einem Talk besprochen hat. Fotos und Videos lassen sich aktuell noch nicht verschicken, aber die Direktnachrichten sollen später weiter ausgebaut werden.

Stellt sicher, dass ihr die neuste Version von Clubhouse installiert habt. Die Frage an euch: Nutzt ihr Clubhouse noch aktiv?

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct.

After we unintentionally leaked their feature 5 times, here’s our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ

— Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021