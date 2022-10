Zubehör fürs iPhone 14 Pro: Cases und Folios aus Leder und Silikon von Wiiuka

Mit dem Release der neuen iPhone 14-Generation haben wir euch in den vergangenen Wochen bereits einiges an Zubehör für die neuen Apple-Smartphones vorgestellt – darunter Accessoires von NOMAD, QuadLock und Decoded. In dieser Woche wollen wir weitere Cases und Folios im Stil des klassischen Apple-Zubehörs präsentieren, und zwar vom Berliner Familienunternehmen Wiiuka. Schon in der Vergangenheit hatten wir einige Hüllen des Herstellers vorgestellt und waren vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr angetan.

Auch für die neue iPhone 14-Generation gibt es seit kurzem passende Accessoires von Wiiuka. Mir wurden freundlicherweise vom Unternehmen insgesamt drei verschiedene Modelle für das iPhone 14 Pro zur Verfügung gestellt: Neben den Leder-Backcases der „Skiin“-Reihe auch das Folio bzw. Book Case „Suiit“ und die neue Backcover-Serie aus Silikon, „Skiin Flex“. Alle Exemplare sind nicht nur für das iPhone 14 Pro, sondern auch für das iPhone 14, iPhone 14 Max und das iPhone 14 Pro Max verfügbar.

Wiiuka Skiin: Backcase mit MagSafe aus Nubuk- oder Naturleder

Den Anfang macht das Wiiuka Skiin, ein Leder-Backcover, das in mehreren Farben und für alle iPhone 14-Modelle verfügbar ist. Ich habe es für mein iPhone 14 Pro in der Skiin MORE-Variante aus deutschem Nubukleder im Farbton Cognac, sowie als Skiin FRUIT in der farbtechnisch auffälligeren Blueberry-Version aus deutschem naturbelassenem Leder vorliegen. Der Unterschied der Ledervarianten macht sich gleich bemerkbar: Das hellbraune Nubukleder ist naturgemäß etwas weicher und matter, kleine Spuren können durch Streichen der Lederoberfläche schnell beseitigt werden. Das Naturleder des Skiin FRUIT hingegen weist kleine Maserungen auf, ist aber an sich glatter und glänzender.

Auch wenn die Backcover sich stilistisch an den Ledercases von Apple orientieren, weisen sie deutlich dickere Wülste an den Displayrändern sowie einen dickeren Rahmen um das rückseitige Kamera-Equipment auf. Letzterer wirkt im Vergleich zu anderen Cases für das iPhone 14 Pro für meinen Geschmack etwas zu überdimensioniert. Gewünscht hätte ich mir auch einen komplett umliegenden Randschutz: Wiiuka lässt nämlich beim Skiin MORE und FRUIT eine Aussparung auf der unteren Seite des iPhones. Beide Skiin-Cases kommen inklusive MagSafe-Magnetring und unterstützen damit weiteres kompatibles Zubehör, zudem verfügen sie über Metallbuttons an den Seiten, die angenehme Druckpunkte aufweisen. Alle Farbvarianten der Skiin-Reihe, darunter Cognacbraun, Dunkelbraun, Schwarz, Dunkelblau, Beige und Orange, können im Webshop von Wiiuka oder bei Amazon für jeweils 49,95 Euro bestellt werden.

Wiiuka Suiit: Schlankes Book Case mit Aufstellfunktion

Das Wiiuka Suiit ist bei uns in der Redaktion keine Unbekannte: Schon für das iPhone 12 Pro hatte ich das Book Case genauer unter die Lupe genommen. In der neuen Version für das iPhone 14 Pro hat sich designtechnisch nicht viel getan, lediglich die Ausschnitte für das Kamera-Setup und die Ausbuchtungen für die seitlichen Buttons wurden entsprechend vergrößert bzw. in ihrer Lage verändert. Ich habe für meinen Artikel das Wiiuka Suiit MORE vorliegen, das wie das Skiin MORE in einem weichen Nubukleder vorliegt.

Schon seinerzeit war ich vom Suiit MORE sehr begeistert, da das Book Case nicht nur über weiches Mikrofaser-Material auf der Innenseite, einem Einschub für eine Kreditkarte und einen unsichtbaren Magneten zum Verschließen des Deckels, sondern auch über ein sehr schlankes Äußeres verfügt. Mitsamt eingelegtem iPhone 14 Pro kommt das Folio lediglich auf ca. 1,5 cm Dicke – das ist für eine Schutzhülle dieser Art wirklich erfreulich dünn. Auch eine Aufstellfunktion ist vorhanden, was das Ansehen von Videos oder FaceTime-Anrufe deutlich vereinfacht. Bedingt durch diese Tatsache muss man beim Suiit MORE allerdings auch auf eine MagSafe-Funktion verzichten – man kann eben nicht alles haben. Das Wiiuka Suiit bzw. Suiit MORE ist in insgesamt fünf Farben zu Preisen von 34,95 bzw. 39,99 Euro im Webshop von Wiiuka und auch bei Amazon verfügbar.

Wiiuka Skiin FLEX: MagSafe-Silikoncase im Apple-Stil

Den Abschluss der Wiiuka-Range bildet das ganz neue Wiiuka Skiin FLEX, ein aus Flüssigsilikon gefertigtes Backcase für alle iPhone 14-Modelle. Das Unternehmen bietet insgesamt acht verschiedene Farbvarianten an: Schwarz, Rot, Nachtblau, Holunder, Puderrosa, Apricot, Flieder und Mint. Das Silikoncase wurde nachhaltig aus recycelten Kunststoffen aus PET-Flaschen hergestellt und liegt dank Softtouch-Silikon sehr angenehm mattweich in der Hand.

Große Unterschiede zum Apple Silikoncase, das im Apple Online Store immerhin mit 59 Euro zu Buche schlägt, gibt es beim Wiiuka Skiin FLEX nicht. Auch hier gibt es einen Rundumschutz mit erhöhten Rändern um das Kamera-Setup, eine Wulst um den Displayrand, eine Auskleidung aus Mikrofaserstoff und auch eine Unterstützung für den MagSafe-Standard. Wie bei allen Silikoncases zieht aber auch das Skiin FLEX Staub magisch an, so dass hier trotz der sanftweichen Oberfläche ein Putztuch immer wieder mal zum Einsatz kommen muss. Davon abgesehen bekommt man mit dem Wiiuka Skiin FLEX ein hochwertig verarbeitetes Silikon-Backcase, dass qualitativ dem Apple-Modell in nichts nachsteht – und mit einem Preis von 29,95 Euro im Webshop von Wiiuka oder bei Amazon zudem nur die Hälfte kostet.