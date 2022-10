Kommt mit iOS 16.2: Apples neue Kreativ-App „Freeform“ im Video vorgestellt

Nicht nur, dass iPadOS 16 deutlich später als iOS 16 veröffentlicht wurde, auch fehlen immer noch Funktionen, die auf der WWDC im Sommer angekündigt wurden. Dazu zählt auch die Produktivitäts-App Freeform, die jetzt erstmals in der ersten Beta-Version von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 ausprobiert werden kann.

Apple schreibt zu Freeform:

Freeform — eine leistungsstarke Produktivitätsapp mit einer flexiblen Arbeitsfläche — wird im Laufe des Jahres mit einem Update für iPadOS 16 erscheinen und Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit geben, alles zentral an einem Ort zu sehen, Inhalte zu teilen und zusammenzuarbeiten, ohne sich um Layouts und Seitengrößen sorgen zu müssen. All dies zudem mit umfassender Unterstützung für den Apple Pencil. An diesem Ort für Zusammenarbeit in Echtzeit werden Nutzer und Nutzerinnen die Beiträge anderer sehen können, während sie selbst Inhalte hinzufügen oder Änderungen vornehmen. Freeform ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, praktisch jede Art von Datei — Fotos, Videos, Audio, PDFs, Dokumente und Weblinks — in die Leinwand einzufügen und eine integrierte Vorschau anzuzeigen, ohne die Arbeitsfläche zu verlassen.