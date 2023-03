AirTag-Technik: Eufy SmartTrack Link und Atuvos Schlüsselfinder günstiger

Ohne AirTag verlasse ich das Haus nicht mehr. Am Schlüsselbund, am Autoschlüssel und am Fahrrad ist jeweils ein Apple-Tracker angebracht, dazu gesellt sich eine Pebblebee Card in meinem Portemonnaie. Eines haben beide gemeinsam: Sie sind nicht unbedingt günstig.

Sparfüchse greifen zu Alternativen. Während das 4er-Pack der AirTags bei Amazon derzeit gut 110 Euro kostet, bekommt ihr den ebenfalls mit AirTag-Technik ausgestattet und einzeln 24,99 Euro teuren Eufy SmartTrack Link jetzt im 4er-Pack für 69,99 Euro (Amazon-Link). Das entspricht einem Einzelpreis von 17,50 Euro.

Interessant ist dabei die zusätzlich mögliche Kopplung mit der Eufy Security App. In diesem Fall könnt ihr einen klassischen QR-Code auf dem Tracker im Verlust-Fall mit euren persönlichen Daten koppeln. Gleichzeitig lässt sich – in Bluetooth-Reichweite – der Tracker dazu nutzen, einen Signal-Ton auf dem iPhone abzuspielen und ein möglicherweise verlegtes Apple-Smartphone wiederzufinden.

eufy Security SmartTrack Link (Schwarz, 4er-Pack) Schlüsselfinder, Kompatibel mit... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Link zu „Elemente“ hinzufügen,...

SMARTPHONE IM SILENT-MODE FINDEN: Keine Lust auf aufwändige Rettungsaktionen fürs Smartphone? Mit nur einem Doppeltipp klingelt das Telefon –...

Noch günstiger wird es mit dem Atuvos Schlüsselfinder

Wer auf diese Zusatz-Funktion verzichten kann und nicht unbedingt zu einem Markenprodukt greifen muss, der schaut sich am besten den Atuvos Schlüsselfinder an. Auch hier steckt AirTag-Technik drin, die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist.

Dank eines Rabattgutscheins, der auf der Produktseite aktiviert werden kann und noch bis zum 11. März verfügbar ist, reduziert sich der Preis des 4er-Packs von 66,31 auf nur noch 46,42 Euro (Amazon-Link). So kostet ein Tracker weniger als 12 Euro. Perfekt auch als zusätzlicher Tracker, beispielsweise für die Reisekoffer auf einer Flugreise.

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder Bluetooth iOS Tracker mit App Wo ist? und... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit integriertem Lautsprecher zu klingeln, um Ihre...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie daran, sie bei geringem Stromverbrauch...

