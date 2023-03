Amazon Kindle Unlimited: Neukunden testen in den ersten 3 Monaten für nur 9,99 Euro

Amazon bietet Kindle Unlimited für Neukunden und Kundinnen aktuell günstiger an. Statt pro Monat 9,99 Euro zu bezahlen, bekommt ihr die ersten 3 Monate pauschal für 9,99 Euro – zahlt effektiv pro Monat also nur 3,33 Euro. Danach wird aber wieder der reguläre Preis fällig, eine Kündigung ist jederzeit möglich. Alle bestehenden Kindle Unlimited-Abonnenten mit kostenlosen Testversionen oder kostenpflichtigen Mitgliedschaften sowie solche Kunden, die in den vergangenen 36 Monaten bereits Kindle-Unlimited Angebote oder den kostenlosen Gratiszeitraum zu Beginn ihrer Mitgliedschaft wahrgenommen haben, können von dieser Werbeaktion ausgeschlossen sein.

Amazon Kindle Unlimited: 3 Monate für nur 9,99 Euro (Amazon-Link)

Kindle Unlimited ist ein Service, der es erlaubt so viel zu lesen wie ihr möchtet, wobei ihr immer bis zu zehn Bücher gleichzeitig ausleihen können. In Kindle Unlimited könnt ihr aus über 1 Million Kindle eBooks und mehr als 2.000 Hörbüchern wählen. Entdeckt neue Autoren, Bücher und Kategorien. Stöbert durch Thriller, Liebesromane, Fantasy & Science Fiction, Kinderbücher, Kochbücher und vielem mehr. Ihr könnt Kindle Unlimited auf allen Kindle Lesegeräten und die gratis Lese-App für iOS verwenden.