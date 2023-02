Amazon reduziert Hardware-Produkte von Echo, Ring und Eero

Nach Weihnachten ist vor dem Valentinstag – oder so ähnlich. Zumindest von Ring gab es gestern eine Pressemitteilung, die auf das Fest der Liebe hinweist. Was wäre da naheliegender, als seinen „Liebsten zum Tag der Liebe etwas mehr Sorglosigkeit in den eigenen vier Wänden“, so jedenfalls die Worte von Ring.

Bei Amazon gibt es neben den zahlreichen reduzierten Ring-Produkten aber noch mehr zu entdecken. Reduziert ist beispielsweise der beliebte und mittlerweile klanglich auch richtig gut ausgestattete Echo Dot – entweder mit oder ohne Uhr. Hier sinkt der Preis um 42 Prozent auf 34,99 Euro.

Angebot Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den Vorgängermodellen von Echo Dot mit Alexa, für klarere...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren, und lass sie...

Mit etwas Glück wird euch auf der Produktseite der Code DOTUPGRADE angezeigt. Damit könnt ihr den Preis des Echo Dot ohne Uhr an der Kasse noch einmal reduzieren und bezahlt dann nur noch 21,99 Euro – ein richtiger Spitzenpreis für den kleinen smarten Speaker.

Das sind aber nicht die einzigen Gutscheine, die Amazon derzeit an ausgewählte Kundinnen und Kunden verteilt. Mit dem Code ALEXAPLUG könnt ihr den Amazon Smart Plug für 6,99 Euro bekommen und mit dem Code SHOW8 gibt es den Echo Show 8 für 79,99 Euro.

Alle weiteren Angebote, die für alle interessierten Personen gelten, könnt ihr auf dieser Aktionsseite finden. Mit dabei sind auch die Echo Buds oder die empfehlenswerten Router von Eero.