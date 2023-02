Ring Intercom: Smarte Gegensprechanlage zum Bestpreis sichern

Mit der smarten Gegensprechanlage Ring Intercom könnt ihr euer klassisches Modell neben der Wohnungstür im Handumdrehen mit dem Smart Home verbinden. Eindrücke von Ring Intercom haben wir bereits für euch gesammelt, heute könnt ihr euch das Gadget zu einem neuen Bestpreis sichern.

Für das Basis-Paket bestehend aus Ring Intercom, allen Montagematerialien und einem Akku bezahlt ihr derzeit nur 49,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 62 Prozent, so günstig war Ring Intercom noch nie. Es wird aber noch besser.

Ring Intercom von Amazon | Für Gegensprechanlagen. Fernentriegelung, automatische Freigabe für... Rüste deine kompatible Gegensprechanlage auf, um über die Ring-App mit Besuchern am Eingang deines Gebäudes zu sprechen und ihnen Zugang zu...

Erhalte Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand deine Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kannst du Besuchern über...

Auf der Produktseite könnt ihr unter dem Preis auch ein Bundle mit einem Echo Dot der fünften Generation auswählen und zahlt in diesem Fall nur 10 Euro mehr. Das ist durchaus beachtlich, denn selbst im Angebot kostet der kleine Smart Speaker derzeit noch über 30 Euro. Dieses Bundle wäre definitiv meine erste Wahl.

Alternativ könnt ihr auf der Produktseite zum Ring Intercom für einen kleinen Aufpreis auch noch einen zweiten Akku oder zusätzlich eine Ladestation mit bestellen. Auch diese Bundles lassen sich mit dem Echo Dot Angebot kombinieren.

Das kann man mit Ring Intercom anstellen

Nach der Installation von Ring Intercom wird man über die Ring-App per Push-Mitteilung darüber informiert, wenn jemand an der Haus- oder Wohnungstür geklingelt hat. Es besteht die Möglichkeit, direkt per App über die Gegensprechanlage zu kommunizieren, selbst wenn man nicht zuhause ist. Zudem wird man über die App auch den Türöffner betätigen können. Sollte euer Pizzabote also schon zum engsten Bekanntenkreis zählen, kann er euch die Pizza fortan direkt bis ans Sofa liefern, ohne dass ihr aufstehen müsst.

Zudem hat sich Ring einige spannende Features einfallen lassen. Über Ring Intercom sollen beispielsweise auch Amazon-Boten im Rahmen einer Lieferung die Haustür öffnen können, um das Paket bei euch vor die Wohnungstür legen zu können. Natürlich nur, wenn das von euch gewünscht ist. Später soll es auch eine Funktion geben, mit denen man Gästen einen virtuellen Schlüssel wird zuweisen können, damit diese im entsprechenden Zeitfenster einen Zugang erhalten. Was ich zudem noch sehr spannend finde: Ring Intercom funktioniert im Gegensatz zu den Video-Kameras von Ring komplett ohne weitere Kosten.