Anker PowerCore 24K: Powerbank mit 140W und Farbdisplay mit 15 Prozent Rabatt kaufen

Vor ein paar Tagen haben wir euch zahlreiche Anker-Angebote präsentiert, die auch weiterhin gültig sind. HIER findet ihr günstige Ladegeräte, Hubs, eine Thunderbolt 4 Dockingstation und mehr. Ab heute könnt ihr zudem die leistungsstarke Powerbank Anker PowerCore 24K (Amazon-Link) günstiger kaufen. Der Preis ist von 150 Euro auf 127,50 Euro gefallen, folgende Details müsst ihr über das Produkt wissen.

Die Anker PowerCore 24K verfügt, wie die Bezeichnung es bereits andeutet, über eine Kapazität von satten 24.000 mAh, die laut Hersteller reicht, um ein iPhone 13 fast fünf Mal oder ein 12,9″ iPad Pro 1,3 Mal aufzuladen. Gleiches gilt für ein MacBook Air M1 2020, das ebenfalls rund 1,3 Mal geladen werden kann. Dabei kann auf insgesamt drei Anschlüsse zurückgegriffen werden: Zwei USB-C-Ports mit maximal 140 Watt Leistung, und ein USB-A-Anschluss mit bis zu 18 Watt. Das wirkt sich auch auf die Ladezeit aus, um die Anker PowerCore 24K selbst komplett aufzuladen: Mit einem kompatiblen USB-C-Kabel ist es so möglich, die Powerbank in unter einer Stunde wieder auf 100 Prozent zu befüllen.

Besonders praktisch ist in diesem Fall auch die Tatsache, dass die Anker PowerCore 24K über ein integriertes Farbdisplay verfügt, auf dem man selbst den aktuellen Status der Powerbank einsehen kann. Das LED-Panel zeigt in einer grafischen Ansicht die Restkapazität in Prozent an, und zeigt auch für alle drei Anschlüsse die jeweilige Watt-Leistung. Beim Aufladen der PowerCore 24K selbst wird zudem auch die verbleibende Restladezeit angezeigt. Drückt man den An-/Aus-Button der Powerbank, während sie eingeschaltet ist, werden einem sogar weitere Detail-Infos angezeigt, darunter die aktuelle Temperatur in Celsius und Fahrenheit, die bisherigen Ladezyklen, die Akkugesundheit in Prozent und die Anzahl der bisherigen Display-Aktivierungen.

Mit einem Gewicht von 630 Gramm und Maßen von etwa 15,6 x 5,5 x 5 cm ist die Anker PowerCore 24K natürlich kein Leichtgewicht, bietet unterwegs aber eine solide Kapazität, um iPhone, iPad und Mac mit Storm zu versorgen.