Anker reduziert zahlreiche Audio-Produkte von Soundcore

Es ist mal wieder Wochenstart und wie könnte es anders sein: Auch an diesem Montag bietet Anker mal wieder einige seine Produkte im Rahmen der Amazon-Angebote günstiger an. Heute dürft ihr euch über günstiges Zubehör der Marke Soundcore freuen. Alle Angebote findet ihr auf dieser Aktionsseite, wir stellen euch unsere Highlights zudem in diesem Artikel vor.

Soundcore 3: Ein robuster Speaker

Ein echter Klassiker ist der Soundcore 3 (Amazon-Link), ein einfacher, günstiger und guter Bluetooth-Lautsprecher. Was er alles kann? Der Lautsprecher verfügt über eine bis zu 24-stündige Akkulaufzeit mit nur einer Ladung, eine BassUp-Bassverstärkung, IPX7-Wasserdichtigkeit, einen USB-C-Port zum Aufladen und bietet die Möglichkeit, bis zu 100 Soundcore 3 über die Soundcore-App in einem PartyCast-Modus miteinander zu verbinden. Für den Bruchteil des Kaufpreises eines Geräts von Bose und Co. bekommt man wie üblich sehr gute und robuste Anker-Qualität geboten, denn heute bezahlt ihr nur 41,99 statt 55,99 Euro.

Soundcore Life P3: Mehr Klang zum kleinen Preis

Wer einen günstigen In-Ear-Kopfhörer sucht, sollte einen Blick auf die Soundcore Life P3 (Amazon-Link) werfen. Dank der App-Anbindung gibt es einige spannende Extras: In der App könnt ihr aus verschiedenen Klangvorlagen wählen und einfach mal ausprobieren, welche Einstellung zu eurem Hörverhalten am besten passt. Gleichzeitig könnt ihr den Bass und die Höhen unabhängig davon manuell einstellen. Zudem kann man die Geräuschunterdrückung aktivieren und anpassen. Hier stehen die Modi Outdoor, Transport und Indoor bereit. Derzeit bezahlt ihr nur 59,99 statt 79,99 Euro und könnt sogar aus fünf verschiedenen Farben wählen.

Soundcore Liberty Air 2 Pro: Top-Modell mit vielen Funktionen

Die Soundcore Liberty Air 2 Pro (Amazon-Link) legen die Messlatte noch ein wenig höher. Insgesamt kann ich vorweg nehmen, dass ich den Klang in diesem Preissegment richtig gut finde. Wie gesagt, mir persönlich ist es etwas viel Bass, wodurch die Höhen und Mitten leicht verloren gehen. Aber im Equalizer kann man nachbessern. Gleichzeitig bieten die Soundcore Liberty Air 2 Pro eine aktive Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenz-Modus. Sind die Soundcore Liberty Air 2 Pro nun AirPods Pro Killer? Nein. Sie wollen sicherlich so rüber kommen, spielen aber einfach in einer anderen Preisklasse. Der Sound ist wirklich gut, die Einstellungen per App individuell anpassbar und das Design schick. Die Geräuschunterdrückung ist in Ordnung, gleiches gilt für den Transparenz-Modus.