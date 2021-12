appgefahren Adventskalender: 20. Türchen mit Sonos

Mit unserem Adventskalender biegen wir heute auf die Zielgerade ein. Der vierte Advent ist Geschichte und am Freitag steht bereits der heilige Abend auf dem Programm. Das heißt aber auch: Fünf Chancen auf spannende Gewinne gibt es noch. Und heute legen wir euch einen oder zwei Sonos Roam unter den Weihnachtsbaum.

Nach dem großen Sonos Move, den es übrigens im vergangenen Jahr zu gewinnen gab, ist der Sonos Roam wohl genau der Speaker, auf den viele Sonos-Fans gewartet haben. Es ist nämlich nicht einfach nur eine mobile Bluetooth-Box – im heimischen WLAN agiert der kleine Sonos Roam wie ein vollwertiger Multiroom-Lautsprecher.

Das heißt für euch in der Praxis: Der Sonos Roam steht auf seiner Ladestation in der Küche und spielt nicht nur dort eure Musik ab, sondern kann auch mal eben mit auf die Terrasse, den Balkon oder den Hobby-Keller genommen werden. Oder eben auch mit in den Urlaub oder zu Freunden. Alle Infos zum Sonos Roam bekommt ihr auf der Hersteller-Webseite.

Was ihr heute gewinnen könnt, entscheidet ihr übrigens selbst. Darf sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner über zwei Sonos Roam samt Wireless Charging Dock freuen? Oder soll die Glücksfee zwei Lose ziehen? Ihr entscheidet es mit eurer Stimme im Gewinnspiel-Formular.

Die richtige Antwort vom 19. Dezember: Ins Formular musste eine Farbe eurer Wahl eingetragen werden. Das schaffe auch Malte S., der sich über das Hue-Paket freuen darf. Teilgenommen haben 2.800 Personen.