Apple bestätigt WWDC-Keynote für den 7. Juni, neue MacBooks kommen

Ende März hat Apple die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt, nun hat Apple den Termin für die Eröffnungskeynote bestätigt. Am 7. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los und Apple wird erstmals Einblicke in iOS 15 und Co. gewähren.

Die WWDC21 beginnt mit der Enthüllung aufregender neuer Updates, die im Laufe des Jahres für alle Apple-Plattformen erscheinen werden. Die Keynote wird direkt aus dem Apple Park gestreamt und ist über apple.com, die Apple Developer App, die Apple TV App und YouTube verfügbar, mit On-Demand-Wiedergabe nach Abschluss des Streams.

Gleichzeitig werden auch die Apple Design Awards verliehen, die entsprechende Bekanntgabe erfolgt am 10. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit. Für weitere Details, Sessions und mehr ladet euch die Apple Developer-App herunter.

Neue MacBooks stehen auf dem Plan

Schaut man sich die neue Grafik oben einmal genauer an, spiegelt sich in der Brille der blonden Frau Programmiercode. Übersetzt zeigt dieser drei Emojis an, unter anderem auch ein MacBook. Geschrieben steht dort: MacBook = true.

Das ganze scheint so gut wie sicher zu sein, unter anderem haben Bloomberg und Jon Prosser „bestätigt“, dass Apple im Sommer neue MacBooks auf den Markt bringen wird. Vermutlich sehen wir neue 14″ und 16″ MacBook Pro-Modelle mit mehr Power und einem möglichen M2 oder M1X Apple-Chip.