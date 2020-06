Apple Days bei Saturn: Zahlreiche Angebote rund um unseren liebsten Hersteller

Solltet ihr aktuell noch auf der Suche nach einem Apple-Produkt zum guten Preis sein, lohnt sich derzeit ein Abstecher zu Saturn. Dort laufen nämlich vom heutigen Mittwoch ab 21:00 Uhr bis zum 15. Juni um 9:00 Uhr die Apple Days mit zahlreichen Angeboten.

die Apple Days bei Saturn (zu den Angeboten)

Im Prinzip ist so ziemlich alles reduziert erhältlich, was es von Apple gibt. Angefangen von der Apple Watch über iPhone und iPad bis hin zu diversen Mac-Modellen und Zubehör für die verschiedenen Geräte. Am besten schaut ihr einfach mal selbst nach, ob etwas für euch dabei ist.

Einen aktuellen Bestpreis liefert Saturn beispielsweise beim aktuellen iPad Air mit 10,5 Zoll Display, das man als einziger Händler im Netz für unter 500 Euro anbietet. Mit 499 Euro spart man im Vergleich zu anderen Shops zwar nur 15-20 Euro, aber immerhin. Bei Apple selbst kostet das iPad Air mit 64 GB Speicherplatz sogar 549 Euro.

Mit dabei ist auch einiges an Apple-Zubehör von Drittanbietern, beispielsweise DJI oder Belkin. Insgesamt gibt es über 150 reduzierte Produkte, die ihr auf der oben verlinkten Landing-Page finden könnt.