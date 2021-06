Apple Music: Lossless Audio und 3D Audio jetzt verfügbar

Auf der WWDC-Keynote wurde angekündigt, dass Lossless Audio und 3D Audio heute verfügbar gemacht werden. Und die entsprechenden Optionen findet ihr ab sofort in den Einstellungen unter Musik.

Im Bereich Audio könnt ihr die Audioqualität auf Lossless Audio stellen. Gleichzeitig lässt sich einstellen, ob Lossless nur im WLAN oder auch über das Mobilfunknetz genutzt werden soll. Dolby Atmos mit 3D Audio kann auf Automatisch, Immer eingeschaltet oder Aus gestellt werden.

In der Musik-App werden alle Titel entsprechend gekennzeichnet. Sowohl in der Übersicht als auch im Player wird das Lossless-Logo beziehungsweise Dolby Atmos für 3D Audio angezeigt, wenn der Song in höherer Audioqualität verfügbar ist.

Um von Lossless Audio und 3D Audio zu profitieren, benötigt ihr mindestens iOS 14.6. Außerdem schaltet Apple die Funktion Serverseitig frei und rollt diese langsam aus. Möglicherweise sind die neuen Optionen bei euch noch nicht aktiv.

Was ihr über Lossless in Apple Music wissen müsst

Das Streamen von Lossless Audio über ein Mobilfunk- oder Wi-Fi-Netzwerk verbraucht deutlich mehr Daten. Und das Laden von verlustfreiem Audio verbraucht deutlich mehr Speicherplatz. Höhere Auflösungen verbrauchen mehr Daten als niedrigere Auflösungen.

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max und kabellose Kopfhörer von Beats verwenden den Apple AAC Bluetooth Codec, um eine hervorragende Audioqualität zu gewährleisten. Bluetooth-Verbindungen sind jedoch nicht Lossless.

Um eine Lossless Version von Musik zu erhalten, die ihr bereits von Apple Music heruntergeladen habt, löscht die Musik einfach und ladet sie erneut aus dem Apple Music-Katalog herunter.

Kann ich Lossless Audio mit dem Apple Lightning-auf-3,5-mm-Kopfhöreranschluss-Adapter anhören?

Ja. Der Lightning-auf-3,5-mm-Kopfhöreranschluss-Adapter ist für die Übertragung von Audio über den Lightning-Anschluss des iPhone konzipiert. Er enthält einen Digital-Analog-Wandler, der Lossless Audio mit bis zu 24 Bit/48 kHz unterstützt.

Kann ich mit dem AirPods Max Lightning-auf-3,5-mm-Audiokabel verlustfreies Audio hören?

Das Lightning-auf-3,5-mm-Audiokabel wurde entwickelt, damit die AirPods Max mit analogen Quellen verbunden werden können, um Filme und Musik zu hören. Die AirPods Max können an Geräte angeschlossen werden, die Lossless- und Hi-Res Lossless-Aufnahmen mit außergewöhnlicher Audioqualität wiedergeben. Aufgrund der Analog-Digital-Wandlung im Kabel wird die Wiedergabe jedoch nicht vollständig verlustfrei sein.

Kann ich meine iTunes-Einkäufe erneut in Lossless herunterladen?

Wenn ihr Apple Music abonniert habt, könnt ihr Musik in Lossless Qualität nur aus dem Apple Music-Katalog erneut laden.

Voraussetzungen für 3D Audio