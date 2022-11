Apple Music: So viel mehr als Spotify zahlt Apple Künstlern und Künstlerinnen

In der Musikbranche ist es schon länger bekannt, dass der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) den Künstlern und Künstlerinnen auf der eigenen Plattform nicht unbedingt hohe Tantiemen auszahlt. Ebenfalls bekannt ist, dass Apple fairere Vergütungen für Inhalte bei Apple Music (App Store-Link) ausschüttet. Doch wie genau unterscheiden sich diese?Der YouTuber und unabhängige Musikproduzent L.Dre hat bei YouTube ein spannendes Video publiziert, das die Diskrepanz zwischen Apple Music und Spotify aufzeigt und zudem Details zu Tantiemen, Auszahlungen und mehr liefert. Apple hatte im vergangenen Jahr erstmals mitgeteilt, wie viel man Musikschaffenden über Apple Music auszahlt. Im Jahr 2020 waren es durchschnittlich 0,01 USD pro Stream. Mit diesen Zahlen liegt Apple Music zwar hinter Tidal, das mit 0,013 USD pro Stream am meisten auszahlt, allerdings auch deutlich vor Spotify mit 0,0033 USD. Zwischen Apple und Spotify bewegen sich andere Dienste wie Amazon Music, YouTube Music und Deezer. Nur Pandora zahlt noch weniger aus als Spotify.

L.Dre geht in seinem Video auf einige Songs ein, die er sowohl bei Apple Music, als auch bei Spotify veröffentlicht hatte. Die Unterschiede sind mehr als deutlich.

Song 1: 4,7 Millionen Streams bei Apple Music, 24.200,56 USD Umsatz

4,7 Millionen Streams bei Apple Music, 24.200,56 USD Umsatz Song 2: 4,5 Millionen Streams bei Spotify, 11.683,96 USD Umsatz

Obwohl L.Dre betont, dass Spotify bessere Features für Musikschaffende biete, beispielsweise eine Shopify-Integration für Merch, bessere Link-Tools und mehr, und Apple in diesem Bereich „weit weit weit von Spotify entfernt“ sei, habe ihm eine Playlist-Erwähnung bei Apple Music zu vielen Streams verholfen.

„Dieser Song auf Apple Music, klar, der läuft super. Ein großes Lob an die Götter der Apple Music-Playlisten. Ich hatte Glück, und dieser Song wurde in eine der größten Hip-Hop-Instrumental-Playlists auf Apple Music aufgenommen. Ich habe ihn nicht gepitcht oder so, er ist einfach reingekommen. Das zeigt einem wirklich, welchen Einfluss diese Playlists haben.“

Das Video von L.Dre, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben, ist sehr sehenswert und liefert einige interessante Eindrücke in die aktuelle Musikstreaming-Branche. Spotify war in der Vergangenheit schon mehrfach aufgrund niedriger Ausschüttungen kritisiert worden und dürfte sich in Zukunft mit noch mehr Druck konfrontiert sehen. Wer plant, ein neues Abo für einen Musikstreaming-Dienst abzuschließen, sollte daher bei der Wahl der Plattform auch im Blick haben, wie die Tantiemen für Künstler und Künstlerinnen ausfallen. Vor allem unabhängige Musikschaffende beziehen einen Großteil ihrer Einnahmen aus den Zahlungen von Apple Music, Spotify und Co.

Fotos: L.Dre/YouTube.