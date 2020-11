Apple One: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Apple One ist vor wenigen Tagen gestartet und kann gebucht werden. Heute möchten wir noch einmal die wichtigsten Fragen zum neuen Dienste-Abo von Apple klären.

Wie kann ich Apple One buchen?

Hier gibt es zwei Wege, die aber zum gleichen Ziel führen. Klickt entweder im App Store oben rechts auf euer Profilbild und wählt dann Abonnements aus oder navigiert in Einstellungen → Dein Name → Abonnements. Hier sollte dann das neue Apple One angezeigt werden.

Ich habe Apple Music schon abonniert. Was nun?

Kein Problem. Wenn ihr Apple One abonniert, wird euer Einzelabo automatisch gekündigt und umgeschrieben. Gleiches gilt natürlich auch für Apple TV+ und Apple Arcade. Das gilt nicht für den iCloud-Speicherplan.

Was passiert mit dem iCloud-Speicherplan?

Für viele die wohl wichtigste Frage. Im neuen Support-Dokument beschreibt Apple die folgenden Situationen:

Wenn der in Apple One enthaltene iCloud-Speicher größer ist als der aktuelle Plan:

Der aktuelle iCloud-Speicherplan wird storniert und ihr erhaltet eine anteilige Rückerstattung. Der gesamter iCloud-Speicherplatz entspricht dem Betrag, der im Apple One-Abonnement enthalten ist.

Während der kostenlosen Testversion behaltet ihr sowohl den aktuellen iCloud-Speicherplan als auch den iCloud-Speicher in Apple One. Sobald die Testversion beendet ist, wird der aktuelle iCloud-Speicherplan gekündigt. Der gesamte iCloud-Speicherplatz entspricht dem Betrag, der im Apple One-Abonnement enthalten ist.

Ihr behaltet sowohl den aktuellen iCloud-Speicherplan als auch den iCloud-Speicher in Apple One. Wenn ihr es vorzieht, nur den im Apple One-Abonnement enthaltenen Speicher zu behalten, könnt ihr das aktuelle iCloud-Storage-Abonnement herabstufen oder kündigen.

Ihr behaltet sowohl den aktuellen iCloud-Speicherplan als auch den iCloud-Speicher in Apple One. Wenn ihr es vorzieht, nur den im Apple One-Abonnement enthaltenen Speicher zu behalten, könnt ihr das aktuelle iCloud-Storage-Abonnement herabstufen oder kündigen. Neu: Wer besonders viel Speicherplatz benötigt, kann auf 4 TB upgraden. Das ist aktuell aber nur in den USA möglich. Hier muss man das Premium-Abo mit 2 TB abonnieren und zusätzlich 2 TB iCloud-Speicher dazu buchen. Kostet insgesamt 40 US-Dollar.

Wer besonders viel Speicherplatz benötigt, kann auf 4 TB upgraden. Das ist aktuell aber nur in den USA möglich. Hier man das Premium-Abo mit 2 TB abonnieren und zusätzlich 2 TB iCloud-Speicher dazu buchen. Kostet insgesamt 40 US-Dollar. Ergänzend die aktuellen iCloud-Kosten: 50 GB für 99 Cent 200 GB für 2,99 Euro 2 TB für 9,99 Euro



Wenn ein Familienmitglied Apple One abonniert

Wenn ihr einer Familie zugeordnet seid und ein Mitglied Apple One Familie abonniert, kann man selbst entscheiden ob man den eigenen iCloud-Speicher oder den geteilten aus Apple One nutzen möchte.

Apple One und iCloud mit mehreren Accounts nutzen

Ihr nutzt für iCloud eine andere Apple ID als für Einkäufe und Abonnements? Wenn man jetzt Apple One abonniert, wird das neue Abo der Apple ID zugeschrieben, die für Käufe und Abonnements verwendet wird. Ihr könnt danach den inkludierten iCloud-Speicher aber eurer anderen Apple ID zuweisen, wobei dann der alte Plan storniert wird. Ausnahme: Euer aktueller iCloud-Plan ist kleiner als der in Apple One. Für eine Anleitung bitte hier klicken.

Apple One stornieren

Auch das soll vorkommen. Navigiert einfach in den Bereich Abonnements (wie oben beschrieben) und storniert das Abo. Das funktioniert nicht nur auf iPhone und iPad, sondern auch auf dem Apple TV, Apple Watch oder Mac (mit macOS Big Sur). Auch hier hat Apple eine neue Hilfeseite geschaltet.

Wie greife ich auf meine Apple Services zu?

Wenn du ein Abonnement hast, kannst du unsere Apple One Services auf allen Plattformen nutzen, auf denen sie verfügbar sind, inklusive Web (Apple Music und Apple TV+), ausgewählter Smart TVs (Apple Music und Apple TV+), Android (Apple Music) und anderer Streaming-Geräte (Apple Music und Apple TV+).

Gibt es ein kostenlos Probeabo? Und was ist darin enthalten?

Alle Services, die du noch nicht abonniert hast, sind im ersten Monat deines Apple One Abonnements kostenlos. Nach Ablauf des kostenlosen Probeabos wird es automatisch in ein monatliches Abonnement umgewandelt. Es gibt keine Verpflichtungen und du kannst jederzeit kündigen.

Die neuen Support-Dokumente von Apple sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar. Beachtet zudem, dass das Premier-Abo mit News+ und Fitness+ nur in den USA verfügbar ist.

Die abschließende Frage: Habt ihr Apple One abonniert? Solltet ihr noch Fragen haben, nutzt bitte die Kommentare.