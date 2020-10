Apple One startet heute: Zwei neue Bundles zum Sparpreis

Im September wurde das neue Super-Service-Bundle Apple One angekündigt, ab heute soll man die neuen Bundles buchen können. Während man in den USA sechs Dienste abonnieren kann, sind es hierzulande lediglich vier. Ebenso gibt es in Deutschland nur zwei Bundles statt drei zur Auswahl.

Apple One Einzelperson:

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 50 GB iCloud

14,95 Euro pro Monat, 6 Euro gespart

Apple One Familie:

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 200 GB iCloud

19,95 Euro pro Monat, 8 Euro gespart

Mit bis zu fünf Personen teilen

Apple One Premier (nur USA):

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 TB iCloud, Apple News, Apple Fitness+ (kommt später im Jahr)

29,95 Euro im Monat, 25 Euro gespart

Mit bis zu fünf Personen teilen

Die wichtigsten Fragen

Was ist Apple One?

Apple One ist ein All‑in‑One Abonnement, das vier Apple Services kombiniert. Es ist die einfachste Möglichkeit, deine Services von Apple zu einem unglaublichen Preis zu bekommen – und noch mehr mit deinen Apple Geräten zu erleben. Apple One enthält die besten Services für Unterhaltung und iCloud Speicher für deine Fotos, Dateien und mehr. Zu den Services gehören Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud.

Was kostet es?

Das Abo für Einzelpersonen kostet 14,95 € pro Monat, das Familienabo 19,95 € pro Monat.

Wie greife ich auf meine Apple Services zu?

Wenn du ein Abonnement hast, kannst du unsere Apple One Services auf allen Plattformen nutzen, auf denen sie verfügbar sind, inklusive Web (Apple Music und Apple TV+), ausgewählter Smart TVs (Apple Music und Apple TV+), Android (Apple Music) und anderer Streaming-Geräte (Apple Music und Apple TV+).

Gibt es ein kostenlos Probeabo? Und was ist darin enthalten?

Alle Services, die du noch nicht abonniert hast, sind im ersten Monat deines Apple One Abonnements kostenlos. Nach Ablauf des kostenlosen Probeabos wird es automatisch in ein monatliches Abonnement umgewandelt. Es gibt keine Verpflichtungen und du kannst jederzeit kündigen.

Und wenn ich mehr iCloud Speicher brauche?

Du kannst separat zusätzlichen iCloud Speicher kaufen, um den in deinem Apple One Abonnement enthaltenen Speicher zu vergrößern.

Kann ich es mit meiner Familie teilen?

Wenn du das Apple One Familienabo hast, kannst du mit der Familien­freigabe alle enthaltenen Apple Services mit bis zu fünf Familien­mitgliedern teilen. Und Apple TV+ und Apple Arcade kommen immer inklusive Familienfreigabe, sogar im Apple One Abo für Einzelpersonen.

Die Frage an euch: Werdet ihr Apple One abonnieren? Sobald man die neuen Optionen buchen kann, geben wir noch einmal Bescheid.