Oktober 2020: Die besten neuen Apps für iPhone und iPad

Adobe Illustrator für das iPad wird sich vor allem an Nutzer richten, die Illustrationen und Vektorgrafiken erstellen und bearbeiten wollen. Adobe äußerte sich zur App bereits im letzten Jahr: Extra für das iPad wolle man von den „einzigartigen Fähigkeiten“ des Tablets Gebrauch machen, unter anderem dem Apple Pencil-Support.

Clear Spaces

Clear Spaces erlaubt es mit einem kleinen Trick Bereiche des Homescreens zu belegen, aber fast nichts anzuzeigen. Der Widget-Name bleibt immer vorhanden, optional gibt es auch ein paar Extras. Zuerst muss man in den Jiggle-Mode (Bearbeiten-Modus/Apps verschieben) wechseln, scrollt zur letzten Seite und macht einen Screenshot der leeren Homescreen-Seite. Dieser wird in der Clear Spaces-App nun ausgewählt. Legt man sich nun ein Widget von Clear Spaces auf den Homescreen, wird einfach ein Teil des Screenshots angezeigt, der eben mit dem Hintergrundbild 1-zu-1 übereinstimmt. Demnach wird hier eine Transparenz nur vorgegaukelt. Aber es funktioniert.

Magnets

Mit Magnets kann man Fotos mit Freunden im Widget teilen. Zuerst gilt es ein neues Album anzulegen, in dem man nun Fotos hochladen kann. Gleichzeitig könnt ihr Freunde einladen, das funktioniert per iCloud-Link, den ihr einfach per WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. versenden könnt. Hier könnt ihr wählen, ob euer Freund ebenfalls Fotos hochladen darf oder die Fotos nur ansehen soll. Natürlich müsst ihr nun das eigentliche Widget zum Homescreen hinzufügen. Dieses ist in drei Größen verfügbar und zeigt immer das aktuellste Foto an.

Schülerhilfe

Mit der neuen Hausaufgaben-App der Schülerhilfe, einem etablierten Nachhilfe-Dienst in Deutschland und Österreich, soll es Schülern ermöglicht werden, nicht nur eine Lösung für ihre Aufgaben zu finden, sondern sie auch zu verstehen. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch unterstützen qualifizierte Nachhilfelehrer die Kinder bei ihren Aufgaben, beantworten Fragen und erklären den Lösungsweg.

Widget Studio

Wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Wie weit ist der Hochzeitstag noch entfernt? Wie viel Geduld ist noch bis zum nächsten Urlaub gefragt? Wer Antworten auf diese Fragen direkt auf dem Homescreen wünscht, sollte einen Blick auf „Widget Studio: Event Countdown“ werfen.

Kosmos Welt-Almanach 2021

Der Welt-Almanach informiert ausführlich über alle Staaten der Erde mit Basisdaten, Hintergründen und einem Jahresrückblick mit den relevanten politischen Ereignissen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Zeitraum 2019/2020. Geografische Karten zeigen Lage und wichtige geografische Punkte des jeweiligen Landes. Darüber hinaus werden die wichtigsten globalen Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Umwelt beschrieben.

Reeder 5

Wer zahlreiche RSS-Feeds zentral verwalten möchte, kann zu einem RSS-Reader greifen. Eine Empfehlung ist Reeder von Silvio Rizzi, wobei wir auf die Kombination Newsify (iOS) und ReadKit (Mac) setzen. Wer hingegen ein Fan von Reeder ist, kann ab sofort Version 5 installieren. Diese gibt es mal wieder als neue App – somit müssen die neuen Funktion erneut bezahlt werden. Da es keine bezahlte Updates gibt, ist das eine faire Sache.