Apple Pay mit der Sparkassen-Girocard: Neue Funktionen kommen 2021

Seit gestern können zahlreiche Sparkassen-Kunden ihre Girocard in der Wallet-App hinterlegen und so mit Apple Pay nutzen. Auf die Einschränkungen haben wir ja schon aufmerksam gemacht: Aktuell ist nur das Bezahlen im Einzelhandel möglich. Das Bezahlen in Apps oder im Web ist bisher nicht möglich. Doch die Sparkasse arbeitet mit Apple daran:

Das Einkaufen mit Apple Pay und der girocard in Apps oder im Web über den Safari Browser wird 2021 ebenfalls möglich sein. Das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wiederholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten wird dazu nicht erforderlich sein. Sparkassen-Kunden können dann im nächsten Jahr unter anderem ihre Online-Einkäufe, Essens- oder Lebensmittel-Lieferungen, Parkscheine oder Nahverkehrs-Tickets mit Apple Pay und der Sparkassen-Card bezahlen.

Übermittlung der Daten nicht ganz so sicher?

Apple informiert auf dieser Seite über Sicherheit und Datenschutz bei Apple Pay. Unter anderem wird beim Bezahlen mit einer Kreditkarte via Apple Pay bei jeder Transaktion ein einmaliger dynamischer Sicherheitscode generiert, damit eben nicht die Kartennummer übermittelt werden muss. Beim Bezahlen mit der Girocard sieht das wohl anders aus. Der Twitter-Nutzer Chris macht darauf aufmerksam, dass bei der Übermittelung eine Kombination aus BLZ, Kontonummer und Prüfziffer erstellt wird.