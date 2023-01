Apple Pencil wieder günstiger: Zweite Generation ab 111 Euro

Auch der Apple Pencil gehört zu den Produkten, die im vergangenen Jahr teurer geworden sind. Apple hat den Preis des Eingabestifts auf 149 Euro erhöht. In den vergangenen Wochen ging auch im Internet-Handel nichts unter 130 Euro. Aktuell könnt ihr wieder etwas günstiger zugreifen.

Den derzeit besten Preis erhaltet ihr bei Cyberport, dort kostet der Apple Pencil der zweiten Generation nur 111 Euro bei einer Abholung in einem Cyberport-Store. Direkt zu euch nach Hause kommen noch einmal 4,99 Euro Versand oben drauf – in diesem Fall bietet Saturn mit einem Gesamtpreis von glatten 115 Euro den besseren Preis.

Das erwartet auch beim Apple Pencil 2

Der Apple Pencil der zweiten Generation ist mit dem iPad Pro 11 Zoll (ab 1. Generation) sowie dem iPad Pro 12,9 Zoll (ab 3. Generation) sowie dem iPad Air (ab 4. Generation) sowie dem iPad mini (6. Generation kompatibel). Im Gegensatz zum ersten Apple Pencil wird er nicht mit einem Lightning-Stecker geladen, sondern einfach magnetisch an die Seite des iPads geheftet.

Der Apple Pencil 2 kommt im Gegensatz zu seinem Vorgänger in einem matten Finish daher und bietet erstmals eine flache Touch-Fläche. Per Touch-Geste kann man so zum Beispiel zwischen dem letzten Werkzeug und dem Radiergummi wechseln, weitere Einstellungen sind möglich. Außerdem kann der Apple Pencil erkennen, wie ihr ihn auf dem Display ansetzt:

Keine Frage: Es ist der beste Eingabestift, den ihr für euer iPad bekommen könnt. Ich persönlich habe kein Händchen in Sachen Handschrift und Zeichnen, aber wenn es bei euch anders aussieht, dann ist der Apple Pencil 2 möglicherweise genau euer Gadget.