Railbound: Tolles Premium-Puzzle bekommt großes Update mit neuen Leveln

Vor mehr als 12 Jahren habe ich Trainyard auf meinem iPhone gespielt, das Eisenbahn-Puzzle war damals schon ein echter Hit. Mittlerweile ist der Klassiker etwas angestaubt, mit Railbound (App Store-Link) versucht sich seit September 2022 aber ein anderes Puzzle-Spiel in diesem Genre. Und es macht seinen Job ziemlich gut.

In Railbound begleitet man ein Hundepaar, das eine Zugreise um die Welt unternimmt. Spieler und Spielerinnen müssen dabei helfen, dass die Züge ihr Ziel erreichen. Dazu hat man Schienen zu verlegen, zu entfernen und verbinden, so dass mehrere Waggons auf den Schienen in der richtigen Reihenfolge ihren Weg zur Lok finden und der Zug losfahren kann. Um jeden Preis vermeiden sollte man dabei einen Crash der Waggons, und auch die Anzahl der zu verlegenden Schienen ist begrenzt.

Railbound 2.0 liefert 30 neue Level

Egal ob ihr euch Railbound erst heute installiert und das Spiel bereits in den vergangenen Monaten ausprobiert habt, es gibt gute Nachrichten. Das Entwicklerteam hat für den 3. Februar ein großes Update angekündigt. Railbound 2.0 wird zahlreiche Neuerungen liefern, die für zusätzlichen Spielspaß sorgen.

Es gibt 30 neue Puzzle, eine komplett neue Mechanik, eine neue Region mit neuen Postkarten und neuer Musik. Zusammen mit den bestehenden Leveln warten damit rund 180 Herausforderungen auf euch. Einen ersten Ausblick auf das Update liefert euch der folgende Trailer:

Railbound ist ein waschechtes Premium-Spiel ohne In-App-Käufe und ohne Werbung. Bezahlen muss man 5,99 Euro, was aus meiner Sicht ein absolut fairer Preis ist. Vor allem dann, wenn man einen Blick auf andere Plattformen wagt. Auf Steam oder im Nintendo Switch Store kostet das Spiel in etwa das Doppelte.