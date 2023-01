Roku Player ab Donnerstag bei Aldi Nord für 17,99 Euro

Ab Donnerstag könnt ihr bei Aldi Nord wieder den Roku Player SE kaufen. Das Einsteiger-Modell des Streaming-Sticks kostet beim Discounter nur 17,99 Euro. Das ist eine echte Ansage, auch wenn man natürlich kleinere Abstriche bei der Hardware in Kauf nehmen muss.

Das größte „Manko“ ist wohl die Tatsache, dass kein 4K mit an Board ist. Zuschlagen würde ich hier also nur, wenn euer Fernseher schon etwas älter ist und nur HD unterstützt. Gerade dann ist aber die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er möglicherweise noch nicht unbedingt eine tolle smarte Oberfläche mit Apps wie Netflix und Co hat. Der Roku Player dürfte dann eine tolle Möglichkeit sein, dem alten Fernseher neues Leben einzuhauchen.

Der Peris kann sich jedenfalls sehen lassen. Roku Express, der eigentlich günstigste Stick des Herstellers, kostet derzeit 29,99 Euro. Für den Roku Express 4K bezahlt man 34,99 Euro. Um die Technik einfach mal auszuprobieren, können sich die 17,99 Euro bei Aldi Nord also sehen lassen.

Im Vergleich zu Apple TV und insbesondere zu Fire TV finde ich die Oberfläche des Roku TV absolut empfehlenswert: Aufgeräumt, übersichtlich und einfach zu bedienen. Hier muss sich der „Neuling“ wirklich nicht verstecken. Abzüge gibt es, da noch einige Apps fehlen, ich habe zum Beispiel Joyn und Zattoo vermisst. Alles wichtige wie Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, RTL+ oder die Mediatheken von ARD und ZDF sind natürlich mit dabei. Klasse: Bei einer Aktivierung vor dem 28. Februar bekommt ihr den TV-Streaming-Dienst Waipu drei Monate gratis.