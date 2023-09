iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Das sind die Neuerungen

Während der „Wonderlust“-Keynote hat Apple erwartungsgemäß die neue iPhone 15-Generation vorgestellt. Viele der Features waren schon vorab bekannt.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Erstmals erhält das Einsteiger-Gerät auch die Dynamic Island, die in der letzten Generation nur den Pro-Modellen vorbehalten war. Zudem gibt es neue abgerundete Ecken, Ceramic Shield auf der Vorderseite und eine maximale Display-Helligkeit von bis zu 2.000 nits. Im Inneren werkelt jetzt ein A16 Bionic Chip, der bereits im letzten Jahr in den iPhone 14 Pro-Modellen zum Einsatz kam, und ein 5-Core GPU. Apple spricht auch von einem Akku, der den ganzen Tag halten soll – genaue Zahlen nannte man aber nicht.

Auch bei der Kamera gibt es Verbesserungen: Die Hauptkamera mit 26 mm verfügt nun über 48 Megapixel, 100 Prpozent Fokus-Pixel und eine f1.6-Blende. Die 12 Megapixel-Telephoto-Linse mit 52 mm kommt ebenfalls mit einer f1,6-Blende daher. Das Aufnehmen von Porträts wurde darüber hinaus verbessert: Farben und Low Light-Performance wurden weiter optimiert. Zudem muss nicht manuell in den Porträt-Modus gewechselt werden, die Kamera erkennt automatisch Personen oder Tiere und fügt entsprechende Tiefe hinzu. Auch Smart HDR und ein neuer Nachtmodus sind jetzt mit an Bord.

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden darüber hinaus mit einem neuen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation ausgestattet, wie ihn auch schon die heute vorgestellten Apple Watches erhalten haben. Fortschrittliches Machine Learning filtert bei Anrufen die eigene Stimme in lauten Umgebungen heraus. Auch eine spezielle Roadside-Satellitenfunktion ist jetzt mit an Bord, die in Partnerschaft mit AAA zunächst in den USA starten wird.

Wie erwartet ist nun auch erstmals USB-C der Standard beim iPhone 15, um das Gerät aufzuladen und Datenübertragen zu können. Auch die AirPods lassen sich über ein USB-C-Kabel aufladen, zudem gibt es nun EarPods mit USB-C-Anschluss. Das iPhone 15 wird in den Größen 6,1″ und 6,7″ in insgesamt fünf Farben erhältlich sein: Schwarz, Hellblau, Gelb, Pink und Hellgrün. Die Preise starten bei 799 USD für das iPhone 15 mit 128 GB und 899 USD für das iPhone 15 Plus mit 128 GB.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Die Pro-Modelle der iPhone 15-Generation bestehen aus Titan und sollen daher die bisher leichtesten Pro-iPhones sein. Es gibt konturierte Kanten und die dünnsten Ecken, die für ein iPhone bislang hergestellt wurden. Das iPhone 15 Pro kommt mit 6,1″-Display, das iPhone 15 Pro Max mit 6,7″-Bildschirm daher und soll auch leichter zu reparieren sein. In der bekannten Dynamic Island gibt es nun visuelles Feedback, das Display ist ein Super Retina XDR mit Pro Motion, Extreme Dynamic Range und Always-On-Display-Funktion.

Wie es die Gerüchte und erste Cases bereits angedeutet haben, gibt es bei den Pro-Modellen erstmals einen Action Button anstelle der Lautstärke-Wippe. Dieser kann verschiedene Aktionen ausführen, darunter einen Kamera-Auslöser, Kurzbefehle, Taschenlampe oder auch wie gehabt ein Stummschalten.

Die iPhone 15 Pro-Modelle werden vom neuen A17 Pro-Chip mit 6 Kernen und einem brandneuen 6-Core-GPU, der erstmals über die 3nm-Technologie verfügt, angetrieben. Laut Apple ist die GPU „das größte Redesign in der Geschichte der Apple-GPUs“. Damit soll auch die Neural Engine bis zu zweimal schneller als der Vorgänger sein. Auch USB-C ist hier natürlich mit an Bord, inklusive USB-C-Geschwindigkeiten von 10 Gbps – 20 Mal schneller als USB-2.

Im Bereich der Kamera-Ausstattung gibt es ebenfalls die erwarteten Neuheiten. Die Hauptkamera verfügt über einen neuen größeren 48 Megapixel-Sensor und 24 mm, 100 Prozent Fokus-Pixel und eine f/1.78-Blende. Es lässt sich nun bequem zwischen 24, 28 und 35 mm Fokus wechseln und erstmals auch eine Standard-Linse festlegen. Die 12 Megapixel-Tele-Kamera kommt jetzt mit 5-fachen Zoom mit 120 mm Fokus, 100 Prozent Fokus-Pixel und f/2.2-Blende daher. Der fünffache Zoom ist wie bereits angenommen über eine Periskop-Linse umgesetzt worden. Die 12 Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera kommt mit 13 mm Fokus, 100 Prozent Fokus-Pixel und f/2.2-Blende daher. Insgesamt gibt es damit einen 13 bis 120 mm Zoom. Im Videobereich gibt es 4K60 ProRes-Auflösung inklusive einer Möglichkeit, Aufnahmen direkt auf einem externen Laufwerk zu sichern. Auch Spatial Video mit 3D-Video ist jetzt mit den Linsen möglich – die Funktion soll aber erst später in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Preise und Verfügbarkeiten

Das iPhone 15 Pro (Max) wird in vier Farben angeboten werden: Titanschwarz, Gold, Dunkelblau und Titangrau. Das iPhone 15 Pro wird mit 128 GB ab 999 USD angeboten werden, das iPhone 15 Pro Max startet bei 1.199 USD und 256 GB. Die Vorbestellungen starten ab diesem Freitag, den 15. September, die Auslieferung soll eine Woche später ab dem 22. September erfolgen.