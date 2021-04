Apple TV: Neue Siri Remote kommt ohne Bewegungssensor und Gyroskop

Auf der Keynote am Dienstag hat Apple ein neues Apple TV 4K vorgestellt. Äußerlich unverändert, verfügt die neue TV-Box über einen schnelleren Prozessor und integriert jetzt auch den neuen Smart Home Standard Thread. Bisher gab es diesen ja nur im HomePod mini. Die wohl größte Neuerung betrifft aber das Zubehör: Die Siri Remote hat ein komplett neues Design bekommen.

Wo zuvor ein einfaches Touch-Feld war, befindet sich jetzt ein kombiniertes Clickpad, das auch Touch-Gesten versteht. So kann man nicht nur über die Pfeiltasten einfacher navigieren, sondern auch durch Playlists streichen und mit einer Kreisgeste auf dem äußeren Ring Szenen in Filmen finden. Der Siri-Knopf ist an die Seite des Aluminium-Gehäuses gewandert, auf der Vorderseite findet man jetzt einen Power-Button, mit dem man auch den Fernseher ein- und ausschalten kann.

Für manche Spiele wird ein alternatives Eingabegerät benötigt

Im Inneren der Siri Remote fällt dagegen einiges an Technik weg. Wie Digital Trends berichtet, fehlt der neuen Fernbedienung ein Bewegungssensor und ein Gyroskop. Beide kamen bisher unter anderem zum Einsatz, um die Steuerung in Spielen zu verbessern.

Im Code von tvOS 14.5 hat Apple daher auch die folgenden Hinweismeldung versteckt: „Um dieses Spiel auf Ihrem Apple TV zu spielen, müssen Sie die Siri Remote (1. Generation) oder einen kompatiblen PlayStation-, Xbox- oder MFi-Controller anschließen.“

Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal ein Spiel auf dem Apple TV gespielt habe und dafür die Siri Remote in die Hand genommen habe. Zumindest für mich stellt der Wegfall der beiden Sensoren daher kein Problem dar – wie sieht es bei euch aus?