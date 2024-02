Apple Vision Pro: So sieht das Innenleben aus

Am Freitag ist der Verkaufsstart des Apple Vision Pro in den USA erfolgt. Wann das Reality-Headset in anderen Ländern verfügbar ist, das steht noch in den Sternen. Was drin steckt, das erfahren wir aber schon jetzt – denn auf das Team von iFixit ist wie immer Verlass. Sie haben das neueste Gadget von Apple bereits genauer unter die Lupe unter natürlich auch auseinander genommen.

„Das Seltsamste am Vision Pro ist auch das, was ihn so einzigartig für Apple macht: Es hat eine große, glänzende Glasfront, die ihn von der aluminium- und kunststoffverkleideten Konkurrenz abhebt, selbst wenn er ausgeschaltet ist“, schreibt iFixit rund um das Teardown.

Das Apple Vision Pro auseinander zu bauen, sei eine ziemlich schwierige Angelegenheit gewesen, man habe es letztlich aber ohne eine Beschädigung hinbekommen. „Aber wir wussten, dass es sich lohnen würde, all die neuen Technologien zu sehen, die Apple in dieses Gerät gequetscht hat, vom EyeSight-Display über das Sensor-Array, den externen Akku bis hin zum R1-Chip“, so iFixit. „Für diesen Teardown haben wir die schwersten Geschütze aufgefahren, darunter Röntgenaufnahmen des Rahmens und hochauflösende Mikroskopaufnahmen der Displays.“

In dem ausführlichen Beitrag auf der Webseite von iFixit erwarten euch viele spannende Detail-Aufnahmen, ein kleiner Abstecher lohnt sich auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht halten wir das Headset ja auch irgendwann in den Händen?