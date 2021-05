Apple vs Epic: Tim Cook vor Gericht von Richterin befragt

Der Prozess zwischen Apple und Epic Games nähert sich langsam seiner Zielgeraden. Am letzten Freitag war es an Apple-CEO Tim Cook höchstpersönlich, vor Gericht auszusagen. Die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez-Rogers schien sich mit ihren kritischen Fragen nicht unbedingt auf Apples Seite zu stellen, wie unter anderem die Kollegen von MacRumors hinsichtlich der Befragung berichten.

Tim Cook wurde mehrere Minuten lang zum Thema App Store und dessen Geschäftsbedingungen befragt. „Sie sagten, Sie wollen den Nutzern die Kontrolle geben. Also worin liegt dann das Problem, den Nutzern eine günstigere Option für Inhalte zu ermöglichen?“ fragte Gonzalez-Rogers den Apple-Chef. Cook stellte klar, dass er mit der Kontrolle die Kontrolle über eigene Daten meine, und gab der Richterin gegenüber an, dass Kunden zwischen Android-Geräten und einem iPhone wählen könnten. Auf weiteres Nachhaken bezüglich günstigerer In-Game-Währung im Spiel Fortnite von Epic Games, den sogenannten V-Bucks, die sich auch über eine Website-Verlinkung kaufen lassen könnten, erklärte Tim Cook,

„Wenn wir Entwicklern erlauben würden, so zu verlinken, würden wir unsere Monetarisierung aufgeben. Wir brauchen eine Rendite für unsere IP. Wir haben 150.000 APIs zu erstellen und zu pflegen, zahlreiche Entwickler-Tools und Bearbeitungsgebühren.“

Ebenfalls zur Sprache kam während der Befragung die Ungleichbehandlung von Entwicklern im App Store und das Vorhandensein von kostenlosen Spielen. Cook erklärte dazu, dass ein großes Angebot an Gratis-Spielen ein größeres Publikum in den App Store locken würde, als wenn es keine kostenlosen Games geben würde. Gonzalez-Rogers glaube, dass Apple auch davon profitieren würde. Tim Cook argumentierte wie folgt:

„Ich sehe das anders. Wir schaffen die gesamte Menge an Kommerz im Store, und wir tun das, indem wir das größte Publikum dorthin bringen. Wir machen das mit einer Menge kostenloser Apps, diese bringen eine Menge auf den Tisch.“

Richterin Yvonne Gonzalez-Rogers zweifelte zudem an, dass Apple die Senkung der App Store-Gebühren für kleine Entwickler nicht wegen der Coronavirus-Pandemie durchgesetzt hat, sondern aufgrund des bevorstehenden Gerichtsstreits mit Epic Games. „Es war wegen COVID“, so Tim Cook. „Natürlich habe ich den Rechtsstreit im Hinterkopf gehabt.“ Anders als Google mit dem eigenen Play Store habe sich Apple allerdings nicht dazu entschlossen, auch die Preise im App Store zu senken, so Gonzalez-Rogers.

Auch das Ergebnis einer Umfrage, nach der 39 Prozent der App Store-Entwickler unzufrieden seien, wurde auf den Tisch gelegt. Tim Cook wusste offenbar nichts von dieser Umfrage, gab aber an, dass die Ablehnung von etwa 40.000 Apps pro Woche naturgemäß zu einigen Reibereien führen würde. „Es scheint mir nicht so, als hätten Sie Konkurrenz oder einen großen Anreiz für die Entwickler“, konfrontierte Gonzalez-Rogers Tim Cook. Sie gab an, sie habe keine Beweise dafür gesehen, dass Apple Umfragen zur Zufriedenheit von Entwicklern durchführt oder Änderungen für Entwickler vornimmt.

Mit diesen kritischen Fragen, die Apple nicht unbedingt in einem guten Licht dastehen ließen, wurden die Befragungen im Apple vs Epic-Gerichtsstreit abgeschlossen. Seit Montag, dem 24. Mai, laufen die Schlussplädoyers der Beteiligten, ehe dann der Prozess zu einem Ende kommen wird.