Apple Watch: Kommende Generation soll über Blutzuckermessung verfügen

Die aktuelle Apple Watch Series 6 verfügt nicht nur über eingebaute Sensoren zur Herzfrequenzmessung, sondern kann auch ein Ein-Kanal-EKG anfertigen sowie die Blutsauerstoffsättigung messen. Noch in diesem Jahr könnte es möglich sein, dass sich über Apples Smartwatch auch der Blutzuckerspiegel messen lassen kann. Dies berichtet unter anderem das Magazin Heise.

Heise beruft sich im eigenen Artikel auf die Aussagen des koreanischen Elektronik-Fachblatts ETNews, das über Quellen aus Zuliefererkreisen von Apple verfügt. Dort ist zu lesen, dass Apple bei der kommenden Generation der Apple Watch, der Series 7, einen neuen optischen Sensor verbauen könnte, der es dem Nutzer ermöglicht, den Blutzuckerspiegel messen zu können. In der Regel wird dieser über ein Implantat (CGM, Continuous Glucose Monitor) oder einem Teststreifen mit einem Blutstropfen gemessen.

Blutzucker-Sensor: Eher Wellness- als Medizinprodukt

Der Blutzuckerwert kann nicht nur bei Diabetikern, sondern auch bei gesunden Menschen Rückschlüsse auf die aktuelle Gesundheit geben, insbesondere zum Stoffwechsel und Nahrungsverwertung. Wie jedoch auch beim Series 6 verbauten Blutsauerstoffsensor dürfte ein solches Messverfahren bestenfalls in die Wellness-Kategorie einzustufen sein und keine genauer arbeitenden medizinischen Produkte ersetzen. Für Diabetiker kann ein solcher Sensor ein Ansatz, aber kein Ersatz für ein Implantat bzw. Blutteststreifen sein.

Schon im Jahr 2017 soll der sportverrückte Apple-CEO Tim Cook „mit dem Prototypen eines Blutzuckermessgeräts gesehen worden sein“, wie Heise berichtet. In die Apple Watch haben im Verlauf der Entwicklung immer mehr optische Sensoren Einzug gehalten, und auch Konkurrenten wie Samsung mit der Galaxy Watch arbeiten an entsprechenden Möglichkeiten zur Messung des Blutzuckerspiegels. Es wäre daher nur logisch, dass Apple ebenfalls auf diesen Zug aufspringt und ein solches Feature in der neuen Watch-Generation verbaut.