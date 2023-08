Apple Watch: Sensoren könnten Watchface automatisch anpassen

Apple erwägt offenbar, künftige Apple Watch-Modelle mit Farbabtastsensoren auszustatten, die es ermöglichen würden, die Zifferblätter an die Farbe des Armbandes und der Kleidung des Trägers bzw. der Trägerin anzupassen So berichtet Apple Insider.

Apple wurde vom US-Patentamt in dieser Woche ein Patent mit dem Titel „Electronic Devices with Color Sampling Sensors“ zugeschrieben. In diesem beschreibt Apple, wie Lichtsensoren unter dem Display der Apple Watch die Farbe externer Objekte messen könnten, um den Hintergrund des aktuell angezeigten Zifferblatts mit der Farbe der Kleidung und der Bandwahl der tragenden Person abzustimmen.

Das Patent erklärt, wie ein optischer Sensor wie eine Kamera, ein Näherungssensor, ein Umgebungslichtsensor, ein Fingerabdrucksensor oder ein anderer lichtbasierter Sensor unter dem Bildschirm Farben abtasten könnte, indem er eine Sequenz von rotem, grünem und blauem Licht in Richtung eines externen Objekts aussendet, das sich in seiner Sichtlinie befindet, und die RGB-Reflexionswerte misst. Der Steuerschaltkreis in der Uhr würde dann einen band-spezifischen Algorithmus auf das Farbmuster anwenden und es mit einer vorbestimmten Liste von Uhrenarmbandfarben abgleichen, während ein kleidungsspezifischer Algorithmus die Kleidung innerhalb einer bestimmten Farbskala abgleichen würde.

Apple weitet Sensoren-Palette der Apple Watch kontinuierlich aus

Wie bei jedem eingereichten Patent ist es unwahrscheinlich, dass die darin beschriebene Technologie in naher Zukunft in einer Apple Watch zum Einsatz kommt. Aber es bietet einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten, die Apple erforscht, um die eigene Smartwatch zu einem farblich besser abgestimmten Zeitmesser sowie zu einem Gesundheits- und Fitnessgerät zu machen.

Im Jahr 2020 sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Apple mit der Apple Watch noch „in den Kinderschuhen“ stecke und bemerkte, dass das Unternehmen in seinen Labors „verblüffende“ Fähigkeiten teste. „Denken Sie an die Menge an Sensoren in Ihrem Auto“, sagte Cook und fügte hinzu: „Und Ihr Körper ist wohl viel wichtiger als Ihr Auto.“

Apple erforscht ständig Möglichkeiten, die Palette der Sensoren in der Apple Watch zu erweitern. Zu diesen gehört bereits eine Herzfrequenzmessung, Benachrichtigungen über Herzrhythmusstörungen, die EKG-App, Blutsauerstoffmessung, eine Sturzerkennung und mehr.