Ooono Co-Driver 2: Neuer Verkehrswarner erhält CarPlay-Integration per Abo

Der kleine Verkehrwarner Ooono Co-Driver No1 erfreut sich im deutschen Onlinehandel großer Beliebtheit. Der Hersteller beschreibt sein Gadget, das nichts weiter als ein kleines Bluetooth-Modul mit einem integrierten Alarm ist und im Cockpit des Autos montiert werden kann, mit den Worten: „Warnung vor tausenden Blitzern und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen Ooono Community und Blitzer.de – einem der größten Netzwerke der Welt. Keine Abo-Gebühren oder App-Kosten.“

Das Problem: Der Ooono Co-Driver No1 darf gar nicht aktiv im Auto verwendet werden. Die Nutzung eines Blitzerwarners, darunter auch Apps wie blitzer.de Pro oder eben ein Gadget wie das von Ooono, verstößt in Deutschland gegen die Straßenverkehrsordnung und begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wer damit in einer Kontrolle erwischt wird, hat ein Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zu erwarten. Gleiches gilt auch in fast allen anderen europäischen Ländern, dort fallen die Strafen meist deutlich höher aus. In Luxemburg droht eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro oder eine Haftstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr, das Gerät wird zudem eingezogen – ähnliches gilt auch in der Schweiz. Der ADAC hat die Rechtslage in einem Artikel gut zusammengefasst. Auch Kollege Fabian hat sich mit diesem Thema und dem Ooono-Verkehrswarner schon auseinandergesetzt.

Nichtsdestotrotz scheint das Gadget in Deutschland in vielen Cockpits installiert zu sein: Allein bei Amazon gibt es über 41.000 Bewertungen für den Ooono Co-Driver No1. Nun hat der Hersteller angekündigt, im September dieses Jahres eine neue Version des Blitzerwarners auf den Markt zu bringen.

CarPlay-Abo kann nicht mit erster Generation genutzt werden

In der neuen Produktversion wird indirekt auch ein Abo-Modell enthalten sein, das vor allem für Apple-Fans interessant sein dürfte. Der Ooono Co-Driver 2 wird nämlich eine Apple CarPlay- und Navigations-Integration bieten. Diese wird sich als Early Bird-Angebot auf der Website des Herstellers für ein Jahr lang kostenlos nutzen lassen, ehe dann ein kostenpflichtiges Abo für 12 Euro/Jahr fällig wird. Wer einen Ooono Co-Driver No1 besitzt, geht leer aus: Das neue Feature wird allein für v2 des Blitzerwarners gelten.

Auch technisch wurden einige Verbesserungen beim Ooono Co-Driver 2 umgesetzt: Man hat die Audio-Eigenschaften optimiert und einen LED-Leuchtring für besser sichtbare Signale verbaut. Zudem gibt es statt der verbauten Batterie in v1 nun einen wiederaufladbaren Akku in Version 2 des Verkehrswarners. Der Ooono Co-Driver 2 soll mitsamt Magnethalterung und Ladekabel im September zum Preis von 79,95 Euro im Handel starten, wer jetzt schon vorbestellt, zahlt mit Frühbucherrabatt 69,95 Euro. Das Gerät der ersten Generation wird sich weiter ohne Einschränkung nutzen lassen, die zweite Generation ist darüber hinaus auch ohne CarPlay-Abo verwendbar. Wir raten aufgrund der Rechtslage in Deutschland und vielen anderen Ländern aber grundsätzlich vom Kauf eines solchen Gadgets ab.