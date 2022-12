Ooono Co-Driver No1: Braucht man heutzutage so einen Blitzerwarner?

Ich schaue ja jeden Tag bei Amazon vorbei und stöbere nach neuen Angeboten. Seit einiger Zeit fällt mir dabei auch der Ooono Co-Driver No1 auf, der aktuell für 39,95 statt 79 Euro (Amazon-Link) verkauft wird. Ein kleines Gadget, das sich anscheinend großer Beliebtheit erfreut, denn bislang gibt es mehr als 27.000 Bewertungen – und das alleine auf Amazon.

Schauen wir doch zunächst einmal, wie der Hersteller sein Produkt beschreibt: „Warnung vor tausenden Blitzern und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen Ooono Community und Blitzer.de – einem der größten Netzwerke der Welt. Keine Abo-Gebühren oder App-Kosten.“

Wir reden hier also über ein Gadget, das man aktiv in einem Auto gar nicht verwenden darf. Man verstößt also gegen die Verkehrsregeln, um nicht dabei erwischt zu werden, wie man gegen die Verkehrsregeln verstößt.

Was bekommt man für sein Geld? Im Prinzip nichts als ein kleines Bluetooth-Modul mit einem integrierten Alarm. Alle Arbeit verrichtet das Smartphone mit der Ooono-App im Hintergrund. Nur dank ihr kann das Modul überhaupt wissen, wann man sich in der Nähe eines Blitzers oder „einer Gefahrenstelle“ befindet.

Angebot 27.090 Bewertungen OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit, automatisch... WARNUNG VOR TAUSENDEN BLITZERN und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen OOONO Community und Blitzer.de - einem der größten Netzwerke der...

AKTIVIERT SICH AUTOMATISCH, wenn Du Dein Handy bei Dir trägst und sich Dein Wagen in Bewegung setzt. Handy oder App müssen nicht aktiviert werden....

Wie seht ihr die Sache?

Ich frage mich ernsthaft, warum ein solches Produkt in Deutschland verkauft werden kann, wenn der Einsatz für fahrzeugführende Personen nicht erlaubt ist. Anscheinend scheint das in Deutschland aber ein ganz besonderes Thema zu sein, immerhin ist auch die Blitzer.de Pro-App, mit der man sich eine vergleichbare Funktionalität aufs iPhone holt, quasi seit Jahren ununterbrochen auf dem ersten Platz der App Store Verkaufscharts.

Mittlerweile fahre ich seit rund 18 Jahre Auto. Geblitzt wurde ich ein einziges Mal. Nachts auf dem Weg nach Hause auf einer komplett leeren Autobahn, als ich nicht aufmerksam genug war und verpasst habe, dass in der Baustelle das Tempo von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert wird. Hätte mir ein solches „Gadget“ dort geholfen? Mit Sicherheit. Hätte ich auch aufmerksamer sein können? Absolut.