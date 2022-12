appgefahren Adventskalender: 10. Türchen mit Nomad und Satechi

Zusammen mit Soular, einem Distributor für smarte und coole Gadgets, haben wir heute ein tolles Zubehör-Bundle für euch geschnürt. Es gibt Produkte der Premium-Marken Nomad und Satechi für euch. Wir sind uns sicher, dass ihr mit diesen Produkten jeden Tag etwas anfangen könnt. Es gibt also keinen Grund, heute nicht am Adventskalender teilzunehmen. Und das steckt drin in unserem Gewinn-Bundle:

Nomad Base One: Mit ihrem edlen Design aus Metall und Glas passt sich die Base One unauffällig und doch stillvoll in ihre Umgebung ein. Durch das Gewicht von rund einem halben Kilogramm bleibt die Ladestation fest an ihrem Platz und erleichtert das Abnehmen des Geräts trotz der MagSafe-Magnetkraft.

Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand: Mit dem Satechi Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand lassen sich iPhone, Apple Watch und die AirPods oder AirPods Pro bequem am selben Ort aufladen und aufbewahren. MagSafe kompatible iPhones lassen sich an der magnetischen Halterung anbringen und werden dann mit bis zu 7,5 Watt geladen.

Satechi 30W Dual Port Wall Charger: Über den USB-C Anschluss kann mit bis zu 18W jedes USB-C-Gerät mit Strom versorgt werden und der USB 3.0-Anschluss sorgt dafür, dass auch alle anderen Geräte geladen werden können.

Satechi 100W USB-C Wall Charger: Das Ladegerät verfügt über einen USB-C-PD-Ladeanschluss, welcher es ermöglicht, Geräte mit bis zu 100 Watt schnell und sicher aufzuladen. Ein LED-Licht auf der Vorderseite des Ladegeräts zeigt zudem den Ladevorgang an.

.Nomad Base One MagSafe Carbide Kabellose Ladestation mit induktiver Ladefläche

Ermöglicht das Laden von qi-fähigen Smartphones mit bis zu 15 Watt

Die Lösung des 9. Türchens: Proshop wurde 1995 gegründet. Über die Eisenbahnen von LEGO und DUPLO darf sich die Familie von Jörn F. freuen.