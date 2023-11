Apple will Batterieprobleme mit watchOS 10.1 schnell beheben

Auch uns haben in den vergangenen Tagen bereits Zuschriften rund um die Akkulaufzeit der Apple Watch mit dem neuen watchOS 10.1 erreicht. Mal ist die Batterie innerhalb von wenigen Stunden komplett leergesaugt, mal lässt sich die Batterie nicht weiter als 50 Prozent aufladen. Für betroffene Nutzerinnen und Nutzer gibt es aber gute Neuigkeiten: Es handelt sich wohl um einen Software-Bug.

Laut MacRumors wurde in den vergangenen Tagen ein internes Memo an autorisierte Service-Provider gesendet, in dem Apple ein zeitnahes watchOS Update angekündigt hat, dass die Batterieprobleme beheben soll.

Leider hat Apple keine weiteren Informationen mitgeteilt. Ein genauer Grund für die Akkuprobleme ist also unklar, ebenso wissen wir nicht, ob alle Modelle der Apple Watch von den Problemen betroffen sein können. Ich bin mit meiner Apple Watch Series 8 mit dem neuesten watchOS 10.1 unterwegs und hatte bisher noch gar keine Schwierigkeiten.

Ob Apple den Fehler bereits mit watchOS 10.1.1 behebt oder ob wir auf watchOS 10.2 warten müssen, das können wir ebenfalls noch nicht sagen. Aber immerhin: Es liegt nicht an eurer Hardware und dem Akku.