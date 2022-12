Apples Satelliten-Notruf-Funktion rettet gestrandeten Mann in Alaska

Seit Mitte November können alle iPhone-14-User in Kanada und den USA die Satelliten-Notruf-Funktion nutzen, die Apple mit iOS 16 für seine neuesten Geräte eingeführt hat. Das praktische Feature, das es erlaubt, Notrufe über Satellit abzusetzen, sobald Mobilfunk- und WLAN-Netz nicht verfügbar sind, rettete nun einen Mann in Alaska.

Am Morgen des 1. Dezembers erreichte die alaskische Polizei der Notruf eines Mannes, der mit einer Schneemaschine von Noorvik nach Kotzbue unterwegs gewesen war und auf dem Weg strandete. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einer abgelegenen Gegend ohne Mobilfunknetzabdeckung. Kurzerhand aktivierte er die Notruf-SOS-Funktion auf seinem iPhone 14 und übermittelte damit seinen Standort via GPS an die zuständigen Behörden.

Der Mann konnte unverletzt gerettet werden. Die Beamten zeigten sich beeindruckt von der Genauigkeit und der Vollständigkeit der Informationen, die via Notall-SOS-Funktion übermittelt wurden. Über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und ein paar kurz Fragen können Nutzerinnen und Nutzer lebenswichtige Informationen direkt in der ersten Notruf-Nachricht an die zuständige Zentrale senden, sodass sich die Behörden einen umfassenden Überblick über Lage und Standort der betroffenen Person verschaffen können.

Ab Dezember auch für deutsche Nutzer verfügbar

Noch in diesem Monat werden auch iPhone 14 Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland auf die Satelliten-Notruf-Funktion zugreifen können. Apple hat angekündigt, das Feature im Dezember in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland auszurollen. Gemutmaßt wird, dass die Funktion hierzulande mit iOS 16.2 bereitgestellt wird.