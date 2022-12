i.cal.to: Verwirrende Zertifikatsmeldungen auf iPhone, iPad und Mac

Seit heute morgen berichten zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen über Popups auf iPhone, iPad und Mac, die auf einen Zertifikatsfehler im Zusammenhang mit i.cal.to aufmerksam machen. Auch ich habe diese Meldung jetzt schon mehrfach angezeigt bekommen. Sorgen machen müsst ihr euch nicht, die Meldungen stammen aus Kalender-Abos von Calovo. Wer über den Service Kalender- Abonnements für Feiertage, Spielpläne und Co abonniert hat, ist aktuell mit den Meldungen konfrontiert.

In den Details wird klar, warum die Überprüfung der Serveridentität mehrfach angezeigt wird: Das entsprechende Zertifikat ist abgelaufen. Die Anbieter haben die Erneuerung schlichtweg verschlafen. Da iOS und macOS dem aktuellen Zertifikat nicht mehr vertrauen, werden diese Meldungen angezeigt. Diese lassen sich einfach wegdrücken, in den Details sieht man nur das abgelaufene Zertifikat. Hier ist man also auf die Anbieter angewiesen. Es verwundert etwas, dass der Fehler noch nicht behoben ist, wann und ob das Zertifikat erneuet wird, bleibt abzuwarten.

Selbst Abhilfe schaffen

Wer die Warnungen nervig findet, kann die abonnierten Kalender einfach deaktivieren. Zahlreiche Kalender-Apps bieten von Haus aus weitere Kalender für Freitage und Co an. Wer sich für die Schulferien interessiert, wird bei schulferien.org fündig, für Fußball-Spielpläne könnt ihr auch fussball-spielplan.de besuchen.