appgefahren Adventskalender: 3. Türchen mit Tado

Das Thema Energie beschäftigt uns schon seit einigen Monaten und daran wird sich in der nächsten Zeit wohl kaum etwas ändern. Noch nie war es wichtiger, den Verbrauch zu senken – und genau dabei wollen wir euch heute zusammen mit Tado (Hersteller-Webseite) im 3. Türchen unseres Adventskalenders helfen.

Die smarten Thermostate von Tado ermöglichen eine deutlich effizientere Nutzung von Energie und damit Einsparungen von durchschnittlich 22 Prozent im Jahr. Mithilfe intelligenter Algorithmen, Geofencing, intelligenten Zeitplänen, der Berücksichtigung von Wetterdaten und weiteren Funktionen heizen die smarten Thermostate von Tado nur dann und nur dort, wo es notwendig ist. So lassen sich Komfort und Einsparungen gleichermaßen vereinen.

Welche Produkte für eure Wohnung oder euer Haus geeignet sind, das ist am Ende wohl so verschiedenen wie die Farbwahl der Unterhose. Und damit ihr genau die passenden Thermostate für eure Heizung aussuchen könnt, verlosen wir zusammen mit Tado einen Gutschein im Wert von 300 Euro für den Hersteller-Shop. Falls ihr Neulinge seid, könnt ihr euch so das passende Starter-Set bestellen. Und falls ihr Tado schon nutzt, könnt ihr eure Installation einfach erweitern.

1.490 Bewertungen tado° BASIC smartes Heizkörperthermostat – Wifi Starter Kit V3+, inkl. 3 x Thermostat für... STEUERUNG PER APP VON ÜBERALL ZUM EINTIEGSPREIS: Mit dem intelligenten Starterset können Sie Ihre Heizung ganz einfach per Alexa, Siri oder Google...

MITDENKENDE HEIZUNG: Das Heizungsthermostat kann dank intelligenter Zeitpläne für jeden Raum und zu jeder Zeit die perfekte Temperatur einstellen...

