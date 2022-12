appgefahren Adventskalender: 4. Türchen mit Sonos

Es gibt nur wenige Namen, die sich einen festen Platz in meinem Smart Home erarbeitet haben. Dyson, Philips Hue und Tado waren in den vergangenen drei Tagen schon im Adventskalender vertreten. Nicht fehlen darf in dieser Auflistung natürlich auch Sonos nicht. Mittlerweile habe ich fünf oder sechs Zimmer in meinem Haus mit den Multiroom-Lautsprechern von Sonos (Hersteller-Webseite) ausgestattet.

Damit auch ihr in den tollen Klang der Sonos-Produkte und in den Genuss der handlichen App kommt, verlosen wir heute eine Sonos Beam der zweiten Generation im Wert von 499 Euro. Die mittelgroße Soundbar von Sonos macht natürlich vor allem angeschlossen am Fernseher eine gute Figur, kann aber auch zum einfachen Musikhören genutzt werden.

Die zweite Generation profitiert von 3D Audio mit Dolby Atmos und bietet bei gleicher Größe einen deutlich verbesserten Sound. Was mir an der Beam und dem Sonos-System besonders gut gefällt: Man kann das TV-Erlebnis mit der Zeit immer weiter ausbauen. Die bestehende Soundbar kann ohne Probleme und vor allem „kabellos“ um zwei Rear-Speaker oder auch einem Bass erweitert werden.

Angebot Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Erlebe mühelos noch mitreißenderes Entertainment mit sattem Bass, kristallklaren Dialogen und einer breiten Klangbühne.

Erlebe 3D Surround Sound Effekte mit Dolby Atmos.

Die Lösung des 3. Türchens: Tado bietet seine Produkte in Weiß und vereinzelt auch in Schwarz an. Über einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro für den Tado-Shop darf sich Micheal U. freuen.