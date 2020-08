Auch bei Rossmann und Netto gibt es diese Woche iTunes-Karten mit Bonus

Erst am Samstag haben wir euch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr ab dem 10. August bei REWE immerhin 15 Prozent Bonus auf iTunes-Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro erhaltet. Falls ihr keinen Supermarkt der Kette in eurer Nähe habt, gibt es ab heute zwei weitere Chancen: Rossmann und Netto.

Auch in dem bekannten Drogerie-Markt und beim Discounter erhaltet ihr auf die drei genannten Stufen der iTunes-Karte einen Bonus in Höhe von 15 Prozent. Wichtig: Um das zusätzliche Guthaben im Wert von 3,75 Euro, 7,50 Euro oder 15 Euro zu erhalten, müsst ihr die gekaufte iTunes-Karte bis zum 29. August einlösen.

Und falls euch REWE, Rossmann oder Netto immer noch nicht passen: Ab dem 17. August wird das Angebot bei Aldi-Süd gelten.