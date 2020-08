Sennheiser Momentum True Wireless 2: AirPods-Alterantive zum neuen Bestpreis

Mit den AirPods Pro bin ich seit dem Start wirklich sehr zufrieden, insbesondere die Bedienung mit iPhone, iPad und Mac ist natürlich ein Traum. Da draußen gib es aber noch andere Hersteller, die zum Teil einen noch etwas besseren Klang liefern. Zu diesen Kandidaten zählt sicherlich auch Sennheiser.

Mit dem Sennheiser Momentum True Wireless 2 wurde im März ein Nachfolger eines erfolgreichen Drahtlos-Kopfhörers vorgestellt, der mit 299 Euro sogar noch ein bisschen teurer ist als die AirPods Pro von Apple. Mittlerweile ist der Preis aber gefallen – und aktuell könnt ihr bei Amazon.es besonders günstig zuschlagen.

Dort kosten die Sennheiser Momentum True Wireless 2 in Schwarz inklusive Versand nur 224,35 Euro, den finalen Preis seht ihr im letzten Bestellschritt an der Kasse. Bezahlen könnt ihr dabei ganz normal mit eurem deutschen Amazon-Account und dem dort hinterlegten Bankkonto. In Deutschland kosten de Kopfhörer in Weiß mindestens 259 Euro, die schwarze Variante gibt es aktuell nicht für unter 289 Euro.

Der Hersteller lässt uns über seinen Kopfhörer folgendes wissen:

Dank neuer Active Noise Cancellation-Funktion und der exzellenten passiven Geräuschunterdrückung der Kopfhörer lässt sich herausragender Sound mit unglaublich hoher Klangqualität auch in lauten Umgebungen genießen. Möchte der Nutzer seine Umwelt besser wahrnehmen, kann er mit der Transparent Hearing-Funktion Umgebungsgeräusche mit nur einem Fingertipp einblenden. Dadurch ist es möglich, sich zu unterhalten, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen.

Interessant ist auf jeden Fall ein Blick auf den Testbericht bei den Kollegen von Connect. Sie geben den Sennheiser Momentum True Wireless 2 „nur“ eine Wertung von 81,2 Prozent, die wichtigsten drei Kritikpunkte sind: Kein kabelloses Laden der Hülle, die Geräuschunterdrückung ordnet sich nur im Mittelfeld ein und die Akkulaufzeit ist nicht beeindruckend. Abgesehen von der Geräuschunterdrückung kann ich rund um mein Nutzungsverhalten mit den AirPods Pro sagen: Meist schließe ich das Ladecase eh kurz am Kabel an, zudem trage ich die Kopfhörer auch unterwegs nur selten stundenlang am Stück – sie wandern immer wieder in das Case und werden dort aufgeladen.

Dem gegenüber steht neben der sehr guten Verarbeitung aber vor allem der herausragende Klang, auf den es bei einem Kopfhörer ja durchaus ankommt. Hier schreibt die Connect: „Klanglich bekommt der Käufer die volle Breitseite, der Sound ist wieder absolute Spitzenklasse. Das neutrale Klangbild mit den ausdifferenzierten Höhen sucht seinesgleichen, nur ganz wenige Spitzenmodelle (Apple AirPods Pro, Sony WF-1000 MX3) erreichen dieses Niveau. Die Telefonieakustik schließt hier an, beim Herausfiltern von störenden Hintergrundgeräuschen und bei der Sprachqualität gehören die Momentum True Wireless 2 nach wie vor zu den Klassenbesten.“