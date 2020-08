Aukey Omnia 65W: Eines der kompaktesten Ladegeräte der Welt

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über das Kickstarter-Projekt von MoPoint berichtet haben. Die Produktdesigner geben an, dass ihr Produkt das kleinste USB-C-Ladegerät der Welt mit 65W sei. Für ein Dreifach-Ladegerät mit zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss mag das vielleicht stimmen. Wer aber nicht auf eine ungewisse Kickstarter-Kampagne eines namenlosen Herstellers, sondern auf altbekannte Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung in mobiler Ladetechnologie setzen will, sollte sich das neue Aukey Omnia 65W genauer ansehen.

Ich habe bisher schon so einige Ladegeräte genauer unter die Lupe genommen und im Alltag ausprobiert. Vor allem Dual-Charger, die über zwei Ladeports verfügen, sind gerade in Haushalten mit mehreren Geräten oder auf Reisen ein gern gesehenes Zubehörprodukt. Bisherige 65W-Ladegeräte, mit denen sich beispielsweise ein MacBook Air/Pro und ein iPhone gleichzeitig über USB-C aufladen lassen, waren jedoch meist wirklich große Ungetüme, die kaum mehr in eine Handfläche passten.

Dynamic Detect und Sicherheitsmechanismen

Auch Apples eigener 61W Power Adapter ist ein ziemlicher Klotz – und verfügt bei einem happigen Kaufpreis von derzeit 73,10 Euro auch nur über einen einzigen USB-C-Port. Deutlich kompakter geht es daher mit dem neuen Aukey Omnia 65W-Ladegerät zu, das zum einen nicht nur zwei USB-C-Ports bei 65W Leistung mitbringt, sondern auch nur etwa halb so groß ist wie Apples Power Adapter. Meine Vergleiche mit anderen Ladegeräten, beispielsweise dem Anker PowerPort Atom III mit 60W oder dem Aukey PA-D5 mit zwei USB-C-Ports und 60W, förderten ähnliches zutage: Kein Ladegerät ist so kompakt wie das Aukey Omnia 65W.

Das nur 5,2 x 5,2 x 3 cm große und 104 Gramm leichte Ladegerät verfügt über zahlreiche Ladetechnologien, darunter Power Delivery, Galliumnitrid-GaNFast (GaN) zum schnellen und effizienten Aufladen bei geringer Produktgröße, Dynamic Detect zum automatischen Leistungsverteilung bei einem oder zwei angeschlossenen Geräten, sowie eine UL-Zertifizierung mit Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor übermäßigem Stromfluss, Überhitzung und Überladung.

Intelligente Leistungsverteilung für MacBooks und Mobilgeräte

Das ganz in mattweißer Farbe gehaltene Ladegerät verfügt zudem über eine weiße LED, die aufleuchtet, sobald das Gerät mit einer Steckdose verbunden wurde. Die beiden USB-C-Ports wurden vom Hersteller entsprechend mit Symbolen – Laptop und Power Delivery – versehen, so dass man von der optimalen Leistungsverwaltung je nach angeschlossenem Gerät profitiert. Denn: Ist nur ein Gerät am ersten Port angeschlossen, wird die volle Leistung von 65W abgerufen. Sind zwei Geräte verbunden, bietet der erste Port 45W (was für viele MacBook Air/Pro ausreicht) und der zweite noch 18W. Letzteres ist auch der Standard, der mit Apples iPad Pro-Ladegerät ausgegeben wird. Ein iPhone 11 kann beispielsweise mit dem Aukey Omnia 65W-Ladegerät von 0 auf 50 Prozent binnen 30 Minuten geladen werden.

Gegenwärtig würde ich vermuten, dass das Aukey Omnia 65W definitiv eines der leistungsfähigsten und dabei kompaktesten 65W-Ladegeräte mit zwei USB-C-Ports ist. Die weiße Farbe passt sich hervorragend in die Apple-Umgebung ein, und zudem gibt es das Produkt derzeit bei Amazon mit einem satten Rabatt für 41,21 Euro zu kaufen. Der Normalpreis beträgt üblicherweise 54,99 Euro. Alternativ gibt es das Aukey Omnia 65W auch noch mit einem USB-C- und einem USB-A-Port mit gleichen kompakten Maßen. Auch hier gibt es bei Amazon derzeit Rabatt: Statt 54,99 Euro wird nur 41,99 Euro fällig.

