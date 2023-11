AusweisApp2: Nach Update heißt die Anwendung jetzt „AusweisApp“

Seit September 2019 ist sie im App Store verfügbar: Die Online-Ausweisfunktion der deutschen Behörden. Bisher war die App bekannt unter dem Namen AusweisApp2 (App Store-Link). Man fragt sich, woher die „2“ im Titel der Anwendung kam, immerhin erschien die App vor etwas mehr als vier Jahren ganz neu im App Store, ohne dass es zuvor überhaupt eine „AusweisApp1“ gegeben hatte.

Wem dies bereits komisch vorkam, sollte sich die Anwendung im App Store nun nochmals genauer ansehen. Das zuständige Entwicklerteam von Governikus, beauftragt vom Bund, hat nun Version 2.0.1 (nein, nicht 2.0, wie es sonst bei größeren Versionsupdates der Fall ist) im deutschen App Store veröffentlicht und gibt an, die App nun auch gleichzeitig in „AusweisApp“ umbenannt zu haben. Aus AusweisApp2, die eigentlich die erste Version der AusweisApp war, wurde nun AusweisApp, die eigentlich AusweisApp 2.0 ist. Im App Store heißt die AusweisApp allerdings immer noch AusweisApp2. Alles klar?

Immerhin hat die Bundesregierung erkannt, dass der eID-Client des Bundes einiger Überarbeitung bedurfte. Auf der entsprechenden Website heißt es:

„Im Zuge der fortschreitenden Bedeutung Digitaler Identitäten und dem Bedarf an einfach zu nutzenden Lösungen wurde auf Bestreben der Bundesregierung der eID-Client des Bundes überarbeitet. Bei der im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelten App für den Online-Ausweis entfällt deshalb ab sofort die ‚2‘ im Namen. Sie heißt künftig ‚AusweisApp‘. Zudem wurde die App optisch überarbeitet und erscheint in einem neuen, modernen Design. Dieses kann sowohl mobil als auch stationär auf allen Plattformen im Dark Mode genutzt werden. Darüber hinaus wurde in der mobilen Variante der Landscape Modus verbessert und die Ausrichtung folgt automatisch der Drehung des Bildschirms.“

Vier Jahre hat es seit dem Erscheinen der App nun also gebraucht, um eine automatische Ausrichtung des Bildschirms und einen Dunkelmodus umzusetzen. An der Sicherheit und Funktionalität der AusweisApp hat sich laut Bund allerdings nichts geändert: Besitzerinnen und Besitzer eines Personalausweises, elektronischen Aufenthaltstitels oder einer eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger der EU/EWR können sich mit der AusweisApp sicher online ausweisen. Möglich ist dies bei einer stetig zunehmenden Anzahl an Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung aber zum Beispiel auch bei Banken oder Versicherungen.

Die AusweisApp ist nicht nur für iOS, sondern auch für macOS, Windows und Android verfügbar. Unter iOS benötigt die kostenlose Anwendung neben rund 31 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 14.0 oder neuer. Die AusweisApp bzw. AusweisApp2 bzw. AusweisApp 2.0 kann in deutscher und englischer Sprache genutzt werden.