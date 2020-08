Bandwerk stellt iPhone-Schutzhülle aus den Sitzen eines Airbus A319 vor

Ihr seid brennende Luftfahrt-Fans und wollt euch etwas ganz besonderes gönnen? Dann solltet ihr in den nächsten Tagen mal bei Bandwerk vorbeischauen, denn der Hersteller aus München hat eine ganz besondere Schutzhülle für das iPhone am Start.

Aeronaut-Sonderedition von Bandwerk entdecken (Hersteller-Webseite)

Die sogenannte Aeronaut Sonderedition entstand aus den Flugzeugsitzen eines Airbus A319 von Air Berlin. Die Stückzahl der Schutzhüllen ist streng limitiert, pro iPhone-Modell gibt es 10 Einheiten. Ihr habt hier die Auswahl zwischen dem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max.

Aufgrund der stark begrenzten Stückzahl für das iPhone-Case, das für einen Preis von 139 Euro verkauft wird, findet der Verkauf im Losverfahren statt. Über die Hersteller-Seite könnt ihr euch bei Interesse bis zum 5. September um 23:59 Uhr registrieren und bekommt am 6. September Bescheid, ob ihr euch die Schutzhülle kaufen dürft.

Die Aeronaut Sonderedition wurde für Bandwerk in Italien per Hand gefertigt. Die Rückseite besteht aus dem Leder des Sitzes, auf der Innenseite ist das Case mit rotem Vlies ausgekleidet. Außerdem sind hier einige Informationen eingestanzt, unter anderem die Serien-Nummer des Sitzes und das Luftfahrzeugkennzeichen D-ABGS (MSN 3865) des Airbus 319-112 von AirBerlin.

Zudem ist die Sonderedition der Schutzhülle mit einer kleinen Lasche versehen, an der ein Anhänger mit der bekannten Aufschrift „remove before flight“ angebracht ist. Den Anhänger kann man abnehmen, die Lasche bleibt fest an der Hülle. Hier müsst ihr einfach selbst entscheiden, ob euch dieses kleine Gimmick stört oder nicht.

Aufgrund des Preises dürfte die Aeronaut-Edition aus einem Flugzeugsitz von Air Berlin wohl nur etwas für brennende Fans sein. Dafür bekommt man aber eben auch eine Schutzhülle, die weltweit nur 29 andere Personen haben werden.