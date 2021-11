Beats Kopfhörer im Angebot: Studio Buds, Powerbeats Pro, Solo3 & Studio3

Am Cyber Monday gibt es noch einmal gute Angebote. Und auch Beats-Kopfhörer sind im Angebot. Unter anderem bei Amazon, allerdings haben wir den Preisvergleich gemacht und einige Kopfhörer in anderen Shops zu besseren Preisen gefunden. Hier die Übersicht.

Beats Studio Buds bei Gravis

Die Beats Studio Buds kosten bei Amazon 129 Euro, bei Gravis aber nur 119,90 Euro (zum Angebot). Bei Versand werden noch einmal 4,99 Euro fällig. Die Beats Studio Buds habe ich mir im August genauer angesehen und war sowohl vom Handling als auch vom Klang echt angetan. Es handelt sich um In-Ears mit 5 Stunden Wiedergabezeit, wobei das Case weitere Ladungen bereithält. Mit dabei sind auch eine Geräuschunterdrückung und ein Transparenz-Modus. Verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß und Rot.

Beats Powerbeats Pro ab 138,90 Euro

Die Powerbeats Pro sind besonders gut für sportliche Aktivitäten geeignet und gegen Schweiß und Wasser geschützt. Die Wiedergabezeit liegt bei bis zu 9 Stunden, zusammen mit dem Ladecase kommt man auf mehr als 24 Stunden. Mit Fast Fuel genügen 5 Minuten Ladezeit für 1,5 Stunden Wiedergabe. Sensoren erkennen, wenn die Ohrhörer nicht verwendet werden und versetzen sie automatisch in den Ruhezustand, um Akku zu sparen. Mit dem Apple H1 Chip haben die Powerbeats Pro eine schnellere und stabilere kabellose Verbindung, außerdem kann man mit „Hey Siri“ die intelligente Sprachassistentin steuern.

Beats Powerbeats Pro in Schwarz bei Cyberport für 138,90 Euro (zum Angebot)

Beats Powerbeats Pro in Blau, Rot und Pink bei Amazon für 169 Euro (zum Angebot)

Beats Solo3 bei Amazon

Bei den Beats Solo3 handelt es sich um On-Ear-Kopfhörer mit Apple W1 Chip und 40 Stunden Wiedergabe. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, außerdem gibt es ein Mikrofon und eine Anrufsteuerung. Über einfache Klicks an der Ohrmuscheln könnt ihr die Musik steuern oder die Lautstärke ändern, zudem lässt sich der Kopfhörer zusammenklappen und so einfacher transponieren. Amazon bietet aktuell mit 109,99 Euro (Amazon-Link) den besten Preis. Verfügbar sind die Farben Schwarz, Rot und Roségold.

Beats Studio3 bei Saturn

Die Over-Ear-Kopfhörer Beats Studio3 gibt es in der Variante Sanddüne bei Saturn am günstigsten. Hier zahlt man nur 199 Euro (zum Angebot). Der Kopfhörer hat eine aktive Geräuschunterdrückung mit an Bord, liefert bis zu 22 Stunden Wiedergabezeit und kann dank des W1-Chips schnell mit Apple-Produkten gekoppelt werden. Mit dabei ist natürlich ein Transportetui.