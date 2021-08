Belkin stellt neue Autohalterung mit MagSafe vor

Die Autohalterung Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro wurde schon bei der Vorstellung des iPhone 12 gezeigt und wird für 39,95 Euro verkauft. Nun hat Belkin eine neue Autohalterung präsentiert, die auf den Namen Magnetic Car Vent Mount hört.

Diese ist optisch etwas schmaler und dünner konzipiert und kann alle iPhone 12-Modelle über MagSafe halten. Die Halterung selbst muss dabei in den Lüftungsgittern befestigt werden und bietet am Gelenk eine Kabelhalterung an. So ist das entsprechende Ladekabel schnell griffbereit, denn beim Magnetic Car Vent Mount handelt es sich ebenfalls nur um eine Halterung.

Das iPhone 12 kann dabei im Hoch- und Querformat genutzt werden, ebenso könnt ihr euer iPhone auch mit einer offiziellen MagSafe-Hülle an der Halterung anbringen.

Die Kfz-Halterung Belkin Magnetic Car Vent Mount wird mit 39,99 Euro ausgezeichnet und kann bei Amazon aktuell für 40,70 Euro bestellt werden.