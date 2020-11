Black Friday Week bei MediaMarkt: Die ersten Angebote sind da

Dyson V11 Absolute Extra

Angetrieben durch den Dyson Digital Motor V11 verfügt der V11 Absolute Extra nicht nur über eine hohe Saugkraft, dank der eingebauten Sensoren passt sich die Saugkraft und somit auch die Laufzeit automatisch an die jeweilige Bodenart an. Die intelligente Optimierung der Leistung und der Laufzeit, die auf dem LCD-Bildschirm in Echtzeit angezeigt wird, erlaubt eine gründliche Reinigung im ganzen Haus. Dank Click in Akku-Funktion können Sie den leeren Akku gegen einen vollen austauschen und den Staubsauger so noch noch länger nutzen.

649 EUR 549,79 EUR